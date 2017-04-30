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Kasımpaşa - Akhisar Belediyespor
FUTBOL

Kasımpaşa - Akhisar Belediyespor | CANLI

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun 29. haftasında Kasımpaşa, Akhisar Belediyespor'u konuk ediyor. Maçın canlı anlatımı HTSPOR ARENA'da...

30 Nisan 2017 Pazar, 11:43:46 Güncelleme: 13:02:26

KASIMPAŞA: 0 - AKHİSAR BELEDİYESPOR: 0
(1. yarı oynanıyor...)
STAT: Recep Tayyip Erdoğan
SAAT: 13:00
YAYIN: BeIN Sports
HAKEM: Arda Kardeşler 

KASIMPAŞA: Ramazan, Bozhikov, Titi, Veysel, Popov, Abdullah, Castro, Pavelka, Eduok, Turgut Doğan Şahin
YEDEKLER: Eray, Otigba, Sadiku, Veigneau, Shala, Hasan, Batuhan
TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş 

AKHİSAR BELEDİYESPOR: Lukac, Mustafa, Ömer, Miguel Lopes, Caner, Vaz Te, Custodio, Özer, Soner ,Olcan, Cikalleshi
YEDEKLER: Fatih, Aykut, Larsson, Orhan, Muğdat, Bokila, Kadir
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk 

KASIMPAŞA'DA 2 EKSİK
Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki İstanbul temsilcisi, ligde topladığı 37 puanla 10. sırada yer alıyor. Okan Buruk yönetimindeki konuk ekip ise aldığı 33 puanla 14. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Manisa'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Lacivert-beyazlı ekipte Akhisar Belediyespor karşılaşması öncesinde hücum hattında önemli eksikler var. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Atiker Konyaspor'a karşı kırmızı kart gören Adem Büyük ve sakatlık geçirerek sezonu kapatan Fode Koita, maçta forma giyemeyecek. 

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