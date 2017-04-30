Kasımpaşa - Akhisar Belediyespor | CANLI

KASIMPAŞA: 0 - AKHİSAR BELEDİYESPOR: 0
(1. yarı oynanıyor...)
STAT: Recep Tayyip Erdoğan
SAAT: 13:00
YAYIN: BeIN Sports
HAKEM: Arda Kardeşler
KASIMPAŞA: Ramazan, Bozhikov, Titi, Veysel, Popov, Abdullah, Castro, Pavelka, Eduok, Turgut Doğan Şahin
YEDEKLER: Eray, Otigba, Sadiku, Veigneau, Shala, Hasan, Batuhan
TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş
AKHİSAR BELEDİYESPOR: Lukac, Mustafa, Ömer, Miguel Lopes, Caner, Vaz Te, Custodio, Özer, Soner ,Olcan, Cikalleshi
YEDEKLER: Fatih, Aykut, Larsson, Orhan, Muğdat, Bokila, Kadir
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
KASIMPAŞA'DA 2 EKSİK
Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki İstanbul temsilcisi, ligde topladığı 37 puanla 10. sırada yer alıyor. Okan Buruk yönetimindeki konuk ekip ise aldığı 33 puanla 14. basamakta bulunuyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Manisa'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Lacivert-beyazlı ekipte Akhisar Belediyespor karşılaşması öncesinde hücum hattında önemli eksikler var. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Atiker Konyaspor'a karşı kırmızı kart gören Adem Büyük ve sakatlık geçirerek sezonu kapatan Fode Koita, maçta forma giyemeyecek.