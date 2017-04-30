"Galatasaray'ın transferini Beşiktaş mı yönlendirecek?"

Gazetelerin spor sayfalarını yakında tamamen transfer haberleri kaplar. Bu sezon transfer de hareketli geçeceğinden basına bol malzeme çıkacak. Hareketli geçecek çünkü Fenerbahçe ile Galatasaray kadrolarına ciddi takviyeler yapacak. F.Bahçe en az 6 oyuncu alacak. G.Saray bir o kadar. Beşiktaş ise rakiplerine oranla daha rahat. Kulisler zaten şimdiden hareketlendi. 3 kulüp için de çok sayıda isim telaffuz ediliyor. Ortaya atılan çoğu isim yine tutmaz ama doğruluk payı yüksek olanlar da vardır elbette. Örneğin Shakhtar Donetsk’in Brezilyalı’sı Taison. F.Bahçe’nin de Beşiktaş’ın da ilgisi olduğu söyleniyor. Shakhtar 15 milyon Euro istiyor. Bu şartlarda elbette zor. Zaten kalburüstü hangi futbolcu için hangi kapıyı çalsan en az 15 milyondan başlıyor. Haliyle kiralama formülü üzerinde duracak kulüpler.

Hepsi sessiz ve derinden çalışıyor. Temaslar aylardır sürüyor ancak işi imza aşamasına getirmek kolay değil. Çünkü paralar uçuk. Öyle olmasa örneğin Aziz Yıldırım 6 transferi bugüne dek bitirmişti.

Beşiktaş scout ekibi deseniz geçen yıldan beri Avrupa, Güney Amerika, Afrika’yı tarıyor. Oldukça geniş bir futbolcu portföyüne sahipler. Beşiktaş için konuşulan sürpriz iki Türk isim var. Biri Burak Yılmaz, diğeri Galatasaraylı Yasin. Siyah-Beyazlı kulüpte Tolgay’ın pek de mutlu olmadığı, G.Saray’ın da bu futbolcuya ilgi duyduğu düşünülürse yeni sezonda Tolgay-Yasin+para takası gerçekleşirse şaşırmamak lazım. Gerçi Tolgay’ın müşterisi çok da Fikret Orman’ın istediği paraları (8 milyon Euro) veren yok. Ayrıca Beşiktaş başkanı Gomez hakkındaki ifadelerini yumuşattığına göre demek ki golcünün geri dönüşü de ihtimaller arasında.

Galatasaray’ın transferini zaten Beşiktaş yönlendiriyor gibi! Şaka değil. Yanlış anlaşılmasın ama gerçek bu. Beşiktaş kime el atsa değil, hangi futbolcuya ufak bir ilgi duysa Galatasaray gidiyor o ismi alıyor. Örneği çok. Tolga Ciğerci, Eren Derdiyok, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Linnes. Hepsi Beşiktaş’ın gündemine geldi, önerildi. Fakat sadece gündeme girip, çıkan isimler. Asla ciddi anlamda düşünülmeyenler. Beşinin de bir süre sonra Galatasaray’a imza atması ise tesadüf değil.

"ARTIK KİTABA UYUN KİTABINA UYDURMAYIN"

Ligde bugün Başakşehir-Beşiktaş maçı var ve bir maçlık cezasını tamamlayan Volkan Babacan kaledeki yerini alacak. Disiplin Kurulu’nun infial yaratan, kamu vicdanını yaralayan kararına rağmen oynayacak. Keşke federasyon hukuk müşavirliği cezayı az bulup itiraz etseydi. Böyle bir hakları var. Eminim ki umursamamışlardır bile.

Beşiktaş’ta ortalığı ayağa kaldırabilirdi. Onlar da girmedi topa. Belki de Tosic dosyasından dolayıdır. Çünkü aynı Disiplin Kurulu o zaman da Beiktaş’ın ağzına bir parmak bal çalmıştı.

Hepsini geçelim keşke her kurum görevini hakkıyla yerine getirse. PFDK’nın yaptıkları artık ayyuka çıktı. Hep birilerini kayırıyorlar. Bu lig eşit şartlar altında oynanmalı. Bu kurul da adaletli olmak zorunda. Kitaba uymak zorunda, kitabına uydurmak zorunda değil.

"POTADA MADALYONUN DİĞER YÜZÜ DE VAR"

Ülke basketbolu çok üst seviyeye geldi. Otoritelere göre NBA’den sonra en çetin lig Türkiye’de. Özellikle F.Bahçe müthiş bir başarı elde etti. 3 kez üst üste Final Four az buz iş değil.

Gelin görün ki madalyonun bir de diğer yüzü var. Bu kadronun yıllık maliyeti 30 milyon Euro. Geliri 14-15 milyon Euro. Her sezon açık var. Son 3 yılda bütçe açığı yaklaşık 45 milyon Euro. Tribünler dolu olsa ne yazar. Topu topu 10 bin kişi. Son maçta biletler bile zor satıldı. Üstelik son iki sezondur isim sponsoru yok. Kulüp fedakarlıklar yapıp kendi finanse ediyor. Ama nereye kadar! Doğuş Grubu ile birleşme olursa ne ala. Yoksa bu kadroyu koruyup, her yıl finalleri kovalayabilecekler mi? Zaten Aziz Yıldırım da “Benim de dur diyeceğim zaman gelecek” diyerek mesajı veriyor.

Devlet desteği de almadan bu kadar yatırım hesaba kitaba uymuyor da Avrupa’nın sayılı kulüplerinden biri olduktan sonra bu yoldan dönmek de kolay karar değil.