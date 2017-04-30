FUTBOL
Fenerbahçe'de transfer harekatı
30 Nisan 2017 Pazar, 13:10:31 | Güncelleme: 13:24:14
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Fenerbahçe'de dün Yüksek Tivan Kurulu toplantısı vardı.
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Kurul toplantısında üyelerin isteği üzerine söz alan başkan Aziz Yıldırım, birçok konuda açıklamada bulundu.
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Yıldırım, basketbolda başarılı futbolda başarısız olduklarını kabul ederken, futbol takımıyla ilgili önemli mesajlar verdi.
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Tecrübeli başkan, iki-üç teknik direktörle görüşme yaptıklarını doğruladı.
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Futbolcu transferlerine de değinen Yıldırım, mayıs ayında yapılacak takviyeleri duyuracaklarını söyledi.
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Yıldırım'ın görüştüğü teknik direktörler arasında ilk sırada Aykut Kocaman'ın bulunduğu bildirildi.
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Transfer listesinin zirvesindeyse Mathieu Valbuena bulunuyor.
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Aykut Kocaman, Fenerbahçe'de görev yaptığı 2010-2013 yılları arasında da Valbuena'yı istemişti.
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Tecrübeli çalıştırıcının o dönemden bu yana çok istediği Fransız yıldızı transfer listesinin içinde sunduğu bildirildi.
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Fenerbahçe, birkaç hafta içinde Aykut Kocaman'ı açıklayacak.
(Takvim)