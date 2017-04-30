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FUTBOL

Fenerbahçe'de transfer harekatı

30 Nisan 2017 Pazar, 13:10:31

  • 1 Aziz Yıldırım, iki bombayı patlatacak!
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    Fenerbahçe'de dün Yüksek Tivan Kurulu toplantısı vardı. 

  • 2 Aziz Yıldırım, iki bombayı patlatacak!
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    Kurul toplantısında üyelerin isteği üzerine söz alan başkan Aziz Yıldırım, birçok konuda açıklamada bulundu.

  • 3 Aziz Yıldırım, iki bombayı patlatacak!
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    Yıldırım, basketbolda başarılı futbolda başarısız olduklarını kabul ederken, futbol takımıyla ilgili önemli mesajlar verdi.

  • 4 Aziz Yıldırım, iki bombayı patlatacak!
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    Tecrübeli başkan, iki-üç teknik direktörle görüşme yaptıklarını doğruladı.

  • 5 Aziz Yıldırım, iki bombayı patlatacak!
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    Futbolcu transferlerine de değinen Yıldırım, mayıs ayında yapılacak takviyeleri duyuracaklarını söyledi.

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