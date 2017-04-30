Başakşehir-Beşiktaş (CANLI YAYIN)

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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 3 - BEŞİKTAŞ: 0 - (7', 18' Cengiz, 12' Adebayor)

(İlk yarı oynanıyor)



STAT: Fatih Terim

SAAT: 19:00

HAKEM: Cüneyt Çakır

YAYIN: BeIN SPORTS 1

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Attamah, Bekir, Eren, Holmen, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Cengiz, Adebayor

YEDEKLER: Faruk Çakır, Stefano Napoleoni, Mustafa Pektemek, Hakan, Uğur Uçar, Alparslan, İrfan Can

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk

YEDEKLER: Tolga, Atınç, Beck, Tolgay, Necip, Demba Ba, Aboubakar

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

SEZONUN FİNALİ!

Spor Toto Süper Lig'in lideri Beşiktaş, 29. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. Ligde 64 puanla lider durumda bulunan siyah-beyazlı ekip, 57 puanla ikinci sırada yer alan rakibini yendiği takdirde puan farkını 10'a yükseltecek ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaşacak. Turuncu-lacivertliler ise bu karşılaşmayı kazanarak rakibiyle arasındaki puan farkını 4'e indirmek istiyor.

KARTAL HÜCUMDA ETKİLİ

Beşiktaş, sezonun bitimine az süre kala hücumdaki performansını artırdı. Siyah-beyazlı ekipte özellikle Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca, son haftalardaki golleriyle Beşiktaş'ın şampiyonluk için avantaj elde etmesini sağladı. Geride kalan 3 haftada 10 gol atan Beşiktaş'ta Talisca 3, Aboubakar ise 2 gol kaydetti.

SAVUNMADA SIKINTI

Siyah-beyazlı ekip, hücumda etkili futbolla dikkati çekse de son 2 karşılaşmadaki savunma performansıyla kritik Medipol Başakşehir maçı öncesi sıkıntı yaşıyor. Ligin 27. haftasında Trabzonspor'dan 3 gol yiyen Beşiktaş, 28. haftadaki Adanaspor karşılaşmasında da kalesinde 2 gol gördü.

CENK TOSUN OYNAYABİLECEK

Trabzonspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen ve Adanaspor karşılaşmasında bu nedenle forma giyemeyen Cenk Tosun, cezasını tamamladı. Siyah-beyazlı oyuncu, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde turuncu-lacivertli takımın filelerini havalandırarak gol krallığı yarışında iddiasını sürdürmeye çalışacak.

ATIBA, TOSIC VE ATINÇ SINIRDA

Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan Atiba Hutchinson, Dusko Tosic ve Atınç Nukan, yarınki maçta sarı kart görmeleri halinde 30. haftada Fenerbahçe ile oynanacak derbi mücadelesinde cezalı duruma düşecek. Her üç oyuncu, geçen haftaki Adanaspor maçında forma giyerek mücadeleyi kart görmeden tamamlamıştı.

BAŞAKŞEHİR'DE ÖNEMLİ EKSİKLER

Medipol Başakşehir'de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) 5'er maç ceza alan Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan'ın yanı sarı kart cezalısı Alexandru Epureanu, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli ekibin, Fenerbahçe ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında burnu kırılan kaptan Mahmut Tekdemir de siyah-beyazlı takıma karşı sahada olamayacak. PFDK'dan 1 maç ceza alan ve bu cezasını Fenerbahçe karşısında çeken kaleci Volkan Babacan ise Beşiktaş'a karşı takımdaki yerini alacak.

6 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de Marcio Mossoro, Edin Visca, Uğur Uçar, Alparslan Erdem, Cengiz Ünder ve Samuel Holmen, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan 6 futbolcu, yarınki maçta kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 30. haftadaki Antalyaspor maçında oynayamayacak.