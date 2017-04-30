Emenike 5,5 ay sonra lig maçına çıktı

Geçen yıl aralık ayında kadro dışı bırakılan ancak şubat ayında yeniden takımla çalışmalara başlayan Emenike, Süper Lig'de son olarak 20 Kasım'daki Galatasaray derbisinde süre almıştı.

Emenike, maçın 68. dakikasında Aatıf Chahechouhe'nun yerine oyuna girdi ve ligdeki 162 günlük forma hasretini sonlandırdı. Nijeryalı futbolcu 90+2. dakikada Sow'un attığı golün pasını vererek galibiyette önemli rol oynadı.

Nijeryalı futbolcu, ayrıca 16 Şubat'tan sonra da ilk defa bir resmi maçta oynadı. Emenike, UEFA Avrupa Ligi'nde 16 Şubat'ta Rusya'da Krasnodar'la oynanan maça ilk 11'de başlamıştı.