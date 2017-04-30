Advocaat'tan Sneijder sözleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada bitirip Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanmaları durumunda bu sezon iyi bir iş çıkarmış olacaklarını söyledi.

Çaykur Rizespor'u 2-1 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, konuşan Advocaat, "Elimizdeki kadroyu, kalitemizi biliyorum. Eğer lig ikincisi olursak ve kupayı almayı başarırsak hem teknik heyet hem de takım olarak çok iyi iş çıkarmış oluruz." dedi.

Advocaat, Ülker Stadı'ndaki taraftar sayısından şikayet ederek, şöyle konuştu:

"Her karşılaşmayı 5-10 bin kişiye oynuyoruz. En azından bu sezonda 5-10 puanı götürür. Tribünde bugün 10 bin taraftar vardı. Takıma cesaret verdiler. Bu desteği hissettim. Bir yandan da gerçekçi olmak lazım. Kadro içinde yaşadığımız sorunlar var. Her şeyi burada söyleyemiyorum. Birlikte iyi iş çıkardık."

Ligde haftaya Beşiktaş'la oynayacaklarını hatırlatan Hollandalı teknik adam, "Beşiktaş bu ligin en iyi takımı. Gelecek hafta onlarla oynayacağız ve elimizden geldiğince zorluk çıkaracağımızı söyleyebilirim. Bu takım asla pes etmiyor ama başka tip oyuncularımı vardı. Buraya geldikten 1 ay sonra da bunu söyledim. Bu konunda tamamen haklıyım." yorumunu yaptı.

Beşiktaş'ın her maçını dolu tribünler önünde oynadığını aktaran Advocaat, "Deplasmanda yeterince puan almayı başardık. Tecrübemle söylüyorum, 30-40 bin kişinin önünde oynamak farklıdır. Üst düzey takımların buna ihtiyacı vardır. Beşiktaş'ta bunu görüyoruz. Stat doluysa hakemi etkilersiniz, rakibi baskı altına alırsınız. Gelecekte bu takımın daha fazla kaliteye de ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

Advocaat, tribünlerin dolu olması durumunda Ülker Stadı'ndan çok az takımın istediğini alabileceğini vurguladı.

"FENERBAHÇE'YE GELDİM DİYE BAZI OYUNCULAR KIZMIŞ OLABİLİR"

Advocaat, Hollanda Milli Takımı'ndan kendisine gelen teklifle de ilgili açıklamalarda bulundu.

Bir basın mensubunun "Galatasaray'daki vatandaşlarınızın, sizin milli takıma gelmenizi istemediği yönünde haberler çıktı. Neler söylersiniz?" sorusuna Advocaat, şu cevabı verdi:

"Herhangi bir sözleşmeye imza atmadım. Her şey olabilir. Durum netleşmedi. Eğer bir gün o sözleşmeyi imzalarsam konuşuruz. Fenerbahçe'ye geldim diye bazı oyuncular kızmış olabilir bana."

Advocaat, teklifi kabul etmesi durumunda haziran ayının ilk haftasında Fenerbahçe'nin başında olup olmayacağıyla ilgili sorulara ise "Eğer sözleşme imzalarsam o zaman cevap veririm." diyerek sözlerini tamamladı.