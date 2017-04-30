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Caen - Marsilya
FUTBOL

Caen: 1 - Marsilya: 5 | MAÇ SONUCU

Ligue 1'in 35. haftasında Marsilya deplasmanda Caen'i 5-1'lik farklı skorla yendi

30 Nisan 2017 Pazar, 19:40:48 Güncelleme: 19:53:13

Ligue 1'de Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Marsilya, küme düşme hattında bulunan Caen'e konuk oldu.

Maça fırtına gibi başlayan deplasman ekibi 3'te Thauvin ve 5. dakikalarda Maxime Lopez'in golleriyle 2-0'ı buldu.

9'da Santini, Caen adına farkı bire indiren isim oldu. 27. dakikada ise bir kez daha sahneye çıkan Maxime Lopez ilk yarının skorunu belirledi: 1-3

Marsilya fırtınası ikinci yarıda da sürdü. Maçın yıldızı Thauvin, 63 ve 89'da iki gol atarak 5-1'lik zaferi ilan eden isim oldu.

Bu sonuçla Marsilya puanını 55 yaparken, Caen ise 33'te kaldı.

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