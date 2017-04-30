Caen: 1 - Marsilya: 5 | MAÇ SONUCU

Ligue 1'de Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Marsilya, küme düşme hattında bulunan Caen'e konuk oldu.

Maça fırtına gibi başlayan deplasman ekibi 3'te Thauvin ve 5. dakikalarda Maxime Lopez'in golleriyle 2-0'ı buldu.

9'da Santini, Caen adına farkı bire indiren isim oldu. 27. dakikada ise bir kez daha sahneye çıkan Maxime Lopez ilk yarının skorunu belirledi: 1-3

Marsilya fırtınası ikinci yarıda da sürdü. Maçın yıldızı Thauvin, 63 ve 89'da iki gol atarak 5-1'lik zaferi ilan eden isim oldu.

Bu sonuçla Marsilya puanını 55 yaparken, Caen ise 33'te kaldı.