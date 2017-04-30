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FUTBOL

Rıdvan Dilmen'den Göksel Gümüşdağ'a sert cevap

30 Nisan 2017 Pazar, 19:52:34

  • 1 Rıdvan Dilmen'den Göksel Gümüşdağ'a sert cevap
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    Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının ardından NTV Spor'da yayınlanan '%100 Futbol' programında açıklamalarda bulundu.

  • 2 Rıdvan Dilmen'den Göksel Gümüşdağ'a sert cevap
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    Şener oldukça kötü bir gününde. Tuhaf bir ilk yarı geçirdi. Van der Wiel'in bir ara oynaması onu kötü etkilemiş.

  • 3 Rıdvan Dilmen'den Göksel Gümüşdağ'a sert cevap
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    Kayserispor ve Akhisar'ın kazanması Rizespor'u olumsuz etkilemiştir. Stratejileri değişmiş olabilir. 

  • 4 Rıdvan Dilmen'den Göksel Gümüşdağ'a sert cevap
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    Rize'nin erken yenen gol sonrası 1-1'i bulması, sonrasında Fenerbahçe'nin paniğinde 2'yi bulabilirlerdi, ancak bulamadılar. O andan sonra oyun yeniden Fenerbahçe lehine döndü.

  • 5 Rıdvan Dilmen'den Göksel Gümüşdağ'a sert cevap
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    Lig şampiyonluğu dışında, diğer sonuçla taraftarın umrunda değil. Stadın hali ortada. Kalamış sahilinde bile daha çok insan vardır şu an. 

     

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