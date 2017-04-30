Rıdvan Dilmen'den Göksel Gümüşdağ'a sert cevap

30 Nisan 2017 Pazar, 19:52:34 | Güncelleme: 20:09:09
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Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının ardından NTV Spor'da yayınlanan '%100 Futbol' programında açıklamalarda bulundu.
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Şener oldukça kötü bir gününde. Tuhaf bir ilk yarı geçirdi. Van der Wiel'in bir ara oynaması onu kötü etkilemiş.
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Kayserispor ve Akhisar'ın kazanması Rizespor'u olumsuz etkilemiştir. Stratejileri değişmiş olabilir.
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Rize'nin erken yenen gol sonrası 1-1'i bulması, sonrasında Fenerbahçe'nin paniğinde 2'yi bulabilirlerdi, ancak bulamadılar. O andan sonra oyun yeniden Fenerbahçe lehine döndü.
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Lig şampiyonluğu dışında, diğer sonuçla taraftarın umrunda değil. Stadın hali ortada. Kalamış sahilinde bile daha çok insan vardır şu an.
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Seyirci profili artık değişti. İkincilik kesinlikle kimseyi tatmin etmiyor. Taraftar, camia bu sezonu tamamen bırakmış.
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Son 7 maçta 18 puan alan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında yok. Enterasan değil mi? Bir takım, son 4 maçının 3'ünü kazanıyorsa bu da bir hünerdir aslında.
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Bir takım 2-0'dan 2-2'ye getiriyorsa, 90+2'de kazanıyorsa demek ki iyi yaptığı şeyler var. Sürekli eleştirmek doğru değil. Bugün neden Kasımpaşa ve Fenerbahçe (kupa) maç yapıyor da Galatasaray neden maç yapmıyor? Bunu anlamıyorum.
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Program dengeleri etkiliyor. Akhisarspor bugün aldığı galibiyetle düzlüğe çıktı. Ligde son sıradaki 3 takım yüksek ihtimal düşecek, Akhisar'ı artık beklemesinler, düşmez.
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Fenerbahçe, Galatasaray karşısında iyi oynamadı ama pozisyon da vermedi tabii. İki tane pozisyon verdi Galatasaray'a.
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Beşiktaş bugün kazanırsa, 7 gün sonra tur atabilir. Başakşehir şampiyonluğu falan hesaplamıyordur.
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Beşiktaş derbisi öncesi Mehmet Topal'ın cezası dezavantaj oluşturdu.
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İkinci yarıda net poziyonları bulan Rizespor oldu. 10 kişi kalınca 1 puana razı oldu. Sow'un ceza sahası oyuncusu olduğunu bilmek lazım.
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Fenerbahçe'de birçok oyuncu Ağustos'ta var mı bilmiyoruz. Fenerbahçe takımında kazanma arzusu var fakat Advocaat kontra atak takımı yarattı.
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Advocaat, 'Emekli olacağım' dedi diye Fenerbahçe takımı havlu attı. Hollanda Milli Takımı'na gidiyor.
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Kendi penceresinden baktığında Advocaat başarılıyım diyecek. Kupada final oynadım, rakiplerime yenilmedim diyecek.
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Fenerbahçe'nin mutlaka birinci santrafor alması lazım. Fernandao, Robin van Persie ve Sow iyi bir Fenerbahçe'de yedek olur.
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Mehmet Ekici dışında sırtı dönük orta saha alınmalı. Sol ve sağ kenar almalı. 4-3-3'te Ekici'nin güçlü olması lazım. Fenerbahçe'de duran top kullanan oyuncu yok!
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GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ'A CEVAP
İsim Başakşehir, gazete de Turkuaz Grubu’ndan olunca herkes tırsıyor nedense. Ama gerçekleri söylemekten kaçınmamak lazım.
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Göksel Bey haklı olarak benimle ilgili bir eleştiri de bulunmuş. Buna da eyvallah.
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Gerçi röportajı verdiği gazete bana sallar da, eğer Rıdvan Dilmen diye başlayıp iki kez cümle içinde Rıdvan, Rıdvan diye hitap ediyorsa ki benim hayatımda kendisine Göksel falan demedim, yanlış yapmış.
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Bana da Rıdvan Dilmen, Rıdvan Bey ve Rıdvan Hoca diyecek. Rıdvan demesinden son derece rahatsız oldum. Yaşça büyüğüm. Antrenörlük yaptım. Benim söylemlerim sert gelebilir.
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Şu anda kaptırmış gibi kendisini galiba. Benim görüşüm bu; bir tiyatro, sinema oynandı. Sonu belli olan rezalet bir filmdi. Başakşehir’le federasyon anlaştı bu ortaya çıktı.
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Bundan ne adalet ne de başka bir şey beklerim. Bunu yapan Başakşehir de Fenerbahçe de olsaydı benim için hiçbir şey değişmeyecekti.
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Bu ceza neden Salı günü açıklandı. Daha önceden kararın verilmiş olduğu belli. Zaten kadro dışılarını cezadan hemen önce açıkladılar.
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Biz de salaktık, seyrettik. Adaletin olmadığı yerde şampiyon olsan ne olur?