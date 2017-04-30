Adanaspor: 2 - Antalyaspor: 5 | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında ligde kalması için mucize gerekli olan Adanaspor evinde Avrupa kupaları mücadelesi veren Antalyaspor'u ağırladı.

Maç boyunca rakibine büyük üstünlük kuran Antalyaspor'da gol perdesini 22. dakikada Deniz Kadah açtı: 0-1

Samuel Eto'o, 28 ve 33. dakikalarda attığı iki golle devrenin 3-0 bittiğini ilan etti.

56'da bir kez daha sahneye çıkan Eto'o, hat-trick yaparken skor da 4-0 oldu. 74. dakikada ise El Kabir golünü attı, fark 5'e çıktı: 0-5.



85'te Sakıb Aytaç topu kendi ağlarına gönderince durum 5-1 oldu. 90. dakikada ise Vinicius skoru ilan eden golü attı: 2-5.

Bu sonuçla Antalyaspor puanını 46 yaparken, Adanaspor ise 20 puanda kaldı.

ADANASPOR: 2 - ANTALYASPOR: 5

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İlker Takpak

ADANASPOR: Itandje, Digao, Didi, Viera, Renan Diniz (Dk. 46 Cem Özdemir), Mustafa Samican Keskin, Bekir Yılmaz (Dk. 75 Ahmet Bahçıvan), Tevfik Altındağ, Roni, Magaye (Dk. 75 Ahmet Dereli), Vinicius

ANTALYASPOR: Ferhat Kaplan, Celustka, Salih Dursun, Diego (Dk. 62 Sakıb Aytaç), Motta, Sandro, El Kabir (Dk. 79 Zeki Yıldırım), Deniz Kadah, Charles, Mbilla (Dk. 66 Drole), Eto'o

GOLLER: Dk. 22 Deniz Kadah, Dk. 28, 34 ve 57 Eto'o, Dk. 75 El Kabir (Antalyaspor), Dk. 85 Roni, Dk. 90 Ahmet Dereli (Adanaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 14 Vinicius, Dk. 32 Viera, Dk. 48 Tevfik Altındağ (Adanaspor), Dk. 26 Sandro (Antalyaspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

5. dakikada Magaye'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Roni, meşin yuvarlağı ceza sahası önündeki Vinicius'a aktardı. Bu oyuncunun şutunda, top kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı.

22. dakikada Motta'nın sol kanattan yaptığı ortada iyi yükselen Deniz Kadah, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

28. dakikada Eto'o, ceza sahası ön çizgisinden düzgün bir şutla topu ağlara yolladı: 0-2.

34. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Celustka, kafasıyla topu arka direkte bekleyen Eto'o'ya indirdi. Bu oyuncu da topu ağlarla göndererek, farkı 3'e çıkardı: 0-3.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

57. dakikada Adanaspor ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Eto'o, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak, kendisinin 3., takımının 4. golünü attı: 0-4.

60. dakikada Adanasporlu oyuncular atağa çıkarken topu kaptırdı. Charles'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Eto'o'nun şutunda, top Itandje'den döndü.

75. dakikada El Kabir, röveşatayla topu ağlarla buluşturdu: 0-5.

85. dakikada Ahmet Dereli'nin sol kanattan yaptığı ortada Roni, topu ağlarla yolladı: 1-5.

90. dakikada gelişen Adanaspor atağında Cem Özdemir, ceza sahası dışından sert bir şut çıkardı. Kaleci Ferhat Kaplan'dan seken topu takip eden Ahmet Dereli, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-5.