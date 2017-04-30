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Fabiano Riberio
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Fenerbahçeli Fabiano'nun çapraz bağı koptu!

Fenerbahçeli Fabiano'nun sağ bacak ön çapraz bağlarının koptuğu açıklandı

30 Nisan 2017 Pazar, 21:04:31 Güncelleme: 21:23:33

Spor Toto Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Fabiano'nun sağ bacak ön çapraz bağının koptuğu, iç ve dış yan bağlarında ise kısmi yırtıklar tespit edildiği bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Çaykur Rizespor müsabakasını yarıda bırakan 29 yaşındaki kalecinin sakatlığıyla ilgili, "Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu tarafından yapılan ileri tetkikler sonucunda oyuncumuzun sağ bacak ön çapraz bağının koptuğu, iç ve dış yan bağlarında ise kısmi yırtıklar olduğu tespit edilmiştir. Bu tetkikler doğrultusunda tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Portekiz'in Porto takımından iki sezon üst üste kiralanan Fabiano'nun sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek.

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