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Galatasaray taraftarından Florya'da protesto

Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giden bir grup sarı-kırmızılı taraftar, başkan Dursun Özbek'i istifaya davet etti

30 Nisan 2017 Pazar, 22:02:49 Güncelleme: 22:07:12

Bir grup Galatasaray taraftarı, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'i istifaya çağırdı.

Galatasaray Futbol Takımı'nın aldığı kötü sonuçlardan sonra sosyal medyada organize olan bir grup taraftar, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek sarı-kırmızılı kulübün yönetimini protesto etti.

Meşaleler yakan ve Dursun Özbek aleyhinde tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Özbek'i istifaya davet etti. Tesis duvarına sprey boyayla "Yönetim istifa" yazan taraftarlar, bir süre protestosunu sürdürdükten sonra dağıldı.

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