Başakşehir'den tarihi başarı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında lider Beşiktaş'ı 3-1 yenerek, ligde şampiyonluk yaşamış 5 takımı da aynı sezonda mağlup eden tarihteki 2. takım oldu.

Kasımpaşa'dan sonra bu başarıyı yakalayan ilk takım olan turuncu-lacivertliler, Beşiktaş ile arasındaki puan farkını da 4'e indirerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını da sürdürdü.

Bu sezon Galatasaray ve Bursaspor'u ikişer, Trabzonspor ile Fenerbahçe'yi birer kez yenen Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı da mağlup ederek, şampiyonluk yaşayan 5 takımı da yenmeyi başardı.

Turuncu-lacivertliler, siyah-beyazlı takım ile sezonun ilk devresinde oynadığı maçta sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı.





"Dört büyükler"i aynı sezonda yenen 5. takım

Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı yenerek bir başka unvanın da sahibi oldu.

Abdullah Avcı'nın ekibi, lig tarihinde bugüne kadar "Dört büyükler" diye adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'u aynı sezonda yenmeyi başaran 5. takım olmayı başardı.

Turuncu-lacivertliler, şampiyonluk yarışı verdiği rakibini eli boş göndererek, 1987-1988'de Malatyaspor, 2001-2002'de MKE Ankaragücü, 2006-2007'de Bursaspor ve 2012-2013'te Kasımpaşa'nın "Dört büyükler"i aynı sezonda mağlup etme başarısını da tekrarladı.



11 maçta tek yenilgi



Medipol Başakşehir, bu sezon 5 şampiyon takım karşısında, ligde ve kupada oynadığı 11 maçın sadece birini kaybetti.

Turuncu-lacivertliler, söz konusu 11 müsabakada 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Medipol Başakşehir, ligde ve kupada Galatasaray'ı 3 maçta da yenmeyi başardı. İstanbul temsilcisi, bu sezon Süper Lig'de Bursaspor'u iki, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı da bir kez mağlup etti. Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Süper Lig'de de Beşiktaş'la berabere kaldı.

Turuncu-lacivertliler, bu sezon 5 takıma karşı tek yenilgisini ise Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe karşısında deplasmanda 1-0'lık skorla yaşadı.

Medipol Başakşehir, sezonun geri kalanında ligde Trabzonspor'la, kupada ise Fenerbahçe'yle birer kez daha mücadele edecek.



MAÇLAR



Medipol Başakşehir'in, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış 5 takımla bu sezon oynadığı maçlar şöyle:

Lig:

1. Hafta: Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-0

2. Hafta: Bursaspor-Medipol Başakşehir: 0-2

10. Hafta: Galatasaray-Medipol Başakşehir: 1-2

12. Hafta: Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 1-1

15. Hafta: Medipol Başakşehir-Trabzonspor: 1-0

18. Hafta: Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0

19. Hafta: Medipol Başakşehir-Bursaspor: 1-0

27. Hafta: Medipol Başakşehir-Galatasaray: 4-0

29. Hafta: Medipol Başakşehir-Beşiktaş: 3-1

Kupa:

Son 16 turu: Medipol Başakşehir-Galatasaray: 2-1

Yarı final ilk maçı: Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-2