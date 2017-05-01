FUTBOL HABERLERİ
01 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Yalovaspor
FUTBOL

Yalovaspor tesislerinde yangın çıktı!

Yalovaspor Kulübünün Bahçelievler Mahallesi'ndeki tesislerinin ikinci katında kaleci Kadir Aktürk'ün kaldığı odada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 07:29:40 Güncelleme: 07:29:48 AA

Yalovaspor Kulübünde futbolcuların kaldığı bölümde çıkan yangında kaleci dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, kulübün Bahçelievler Mahallesi'ndeki tesislerinin ikinci katında kaleci Kadir Aktürk'ün kaldığı odada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Odanın sıcaklığından uyanan ve dumandan etkilenen Aktürk, yangın büyümeden kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Yangını gören çevredekiler Yalova Belediyesi itfaiyesine haber verdi. İtfaiye ekipleri, yangını diğer odalara sıçramadan kısa sürede söndürdü.

112 acil servis ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırılan kaleci Aktürk'ün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Hatay'da PKK ile çatışma: 2 asker yaralı
GÜNDEM

Hatay'da PKK ile çatışma: 2 asker yaralı
İbrahim Toraman: İstediğinizi yazın
ŞİPŞAK

'İstediğinizi yazın'
'İçerde' roller değişti
TELEVİZYON

'İçerde' roller değişti
Cengiz Coşkun'a 35 TL’lik bahşiş isyanı
FİSKOS

35 TL’lik bahşiş isyanı