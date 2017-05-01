Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının yazar yorumları

SERDAR ALİ ÇELİKLER: AZİZ BEY'E SON TAVSİYE

Aziz Yıldırım artık devrinin geçtiğini, F.Bahçe’ye bir şey katamayacağını, bu büyük potansiyeli yönetmekte eksik kaldığını anlamasına anlıyor da bir türlü gitmiyor; biraz bırakmıyorlar, biraz da “Gidersem ne yaparım?” diye düşünüyor.

Heyhat artık sadece tribünde değil, genel kurul salonunda bile terk edilmiş olan Aziz Bey en son “körler sağırlar birbirlerini ağırlar” başlıklı divan toplantısında “Seneye buraya şampiyon başkan olarak geleceğim, söz veriyorum” demiş.

Nihayet ve nihayet onca kibrin, onca burnu büyüklüğün içinde “Spor kulübü olarak başarılıyız ama futbol kulübü olarak başarısızız, bunun da en büyük nedeni F.Bahçe yönetim kuruludur” diyerek yarım ağız bir özeleştiri de yapmış.

Bana göre F.Bahçe’ye yapacak tek hizmeti bırakmak olur da madem “1 yıl daha devam edeceğim” diyor kendisine son tavsiyemi de vereyim: Aziz Bey; istiyorsun ki, kongre karşısına yine şampiyon olarak çıkayım, bir daha aday olayım. O zaman:

1- Hücum mantaliteli hoca bulacaksın. ‘Nakıs’larla işin olmasın.

2- Dün de gördün, senin takımına hücumcu en az 1 bek; 2 yetenekli merkez orta saha, çalım atabilen kanat forveti ve muhakkak çok kaliteli bir bitirici lazım.

3- Birinci sınıf kaleci gerek. Bu 3 maddeyi hayata geçiremeyeceksen, çimleri yenileyemeyeceksen, hiç boşuna ümitlenmeyiniz. Daha da önemlisi seneye Yusuf-Metin ikilisinden mütevellit MHK ile sezona başlamamayı sağlamalısınız. Ben naçizane son tavsiyelerimi vereyim de gerisini siz bilirsiniz.

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Maça gelirsek... Rize 66. dakikada maçı kazanabilecek pozisyonda Kweuke ile Fabiano’yu geçemeyince momentum yeniden Fener’e döndü. Hücum kalitesi görece düşük olan F.Bahçe dün de ligin en zayıf takımına karşı karambol ile ve ancak rakip eksildikten sonra kazanabildi. Haftaya Beşiktaş ile oynanacak maçtan sonra kupada Başakşehir rövanşı ve olursa kupa finali ile F.Bahçeli oyuncuların büyük çoğunluğu ligi kapatırmış gibi görünüyor.

Advocaat: Sow forvet değil! Teknik direktör Dick Advocaat, Moussa Sow ile ilgili olarak ilginç açıklamalarda bulundu. Hollandalı çalıştırıcı, “Haftaya Beşiktaş derbisi var. ‘Moussa Sow mu, Robin van Persie mi’ diye tatlı bir zorluk yaşayacaksınız” sorusuna, “Herhangi bir zorluk olmayacak çünkü Sow bir forvet değil. Kanat oyuncusu. Bu nedenle Sow da ikinci golü buldu. Emenike forvet oyuncusu olmasından sonra golü attı” dedi.

MOUSSA SOW

İyi oynamadı. Ama hep oyunda. Golleri ile maçı çözen isimdi.

ŞENER ÖZBAYRAKLI

Son 3 maçta 4. bireysel hatası. Sadece Yasin gole çeviremedi, diğer 3’ü gol oldu.

KADER ANI » 65' Müthiş bir sorumluluk anlayışı var... Gerek demeçleri gerekse açıklamalarıyla tam bir takım oyuncusu olduğunu gösteriyor. Cezalı Volkan Demirel’in yerine formayı aldı. 65’te Kweuke’nin karşı karşıya şutunu çok iyi kurtardı. Fakat aynı pozisyonda sakatlanıp yerini Ertuğrul’a bıraktı.

FAİK ÇETİNER: YÜRÜ YA FENERBAHÇE

Advocaat, Volkan Demirel cezalı olmasa Fabiano’yu, Van Persie cezalı olmasa Sow’u, Kjaer sakat olmasa ‘nöbetçi stoper’ Neustadter ile maça başlamazdı. Hollandalı hocanın mecburi üç değişiklikle sahaya sürdüğü Fenerbahçe maça da golle başladı. Sow’un erken gelen golüyle “Takımın moral ve motivasyonu yükselir” dedik. Biz bunları düşünürken Şener’in hatasıyla rakip sürpriz bir golle eşitliği yakaladı. Golden sonra “F.Bahçe canlanır” dedik. Yine yanıldık. F.Bahçe orta alanı, maça hükmedemiyor. Topal ve Souza ofanstan çok defansı düşünüyorlar. Lens de ilk 45 dakika ortalarda görünmeyince takımın en iyisi Aatif oluyordu.

Böyle olunca da F.Bahçe, hücum ve pozisyon fakiri durumuna düşüyordu. İlk yarı sonunda Advocaat, Şener’i kenara alıp yerine Ozan Tufan’ı sahaya sürdü. Bu yarıda Hasan Ali’nin sol kanat bindirmeleri Aatif’ın hareketliliği, F.Bahçe’nin hücumda gözükmesine neden oldu. F.Bahçe tam takım hücumu düşünürken, Rizespor kontratak becerisi gösteremedi. Kweuke, Fabiano ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu içeri bıraksa maçın gidişatı da değişecekti. Son 20 dakikaya girilirken ‘yolcu Advocaat’tan yine sürpriz bir hamle geldi. Emenike içeri, takımın iyisi Aatif dışarı. Bu bölümde F.Bahçe yükleniyor, Rizespor ve kalecisi Gökhan direniyordu. Uzatma dakikalarının yıldızı F.Bahçe, 90+2’de Sow’un golüyle yine hayat buluyordu. Bu galibiyetle F.Bahçe’nin ikincilik şansı bir hayli arttı. Advocaat da şanslı sayılır. Takımıyla umulmadık maçlardan, umulmadık galibiyetler yaşıyor. Kısacası; yürü ya Fenerbahçe...

‘Trabzon’ sesleriyle gol geldi! Maç 1-1 devam ederken Rizeli taraftarlar son dakikalarda Kadıköy’de “Trabzon” diye tezahürat yaptı. Bu tezahüratın 30 saniye sonrasında Moussa Sow’un skoru 2-1’e getiren golü gelirken F.Bahçeli taraftarlar da “Rize kümeye” diye bağırdılar.

BÜLENT YAVUZ: BAHAR GELİNCE HAKEMLER AÇILDI

Bahar geldi, hakem yönetimlerinde güller açtı. Ali Palabıyık, Fenerbahçe - Çaykur Rize maçını adeta tereyağından kıl çeker gibi sorunsuz ve vukuatsız yönetti. Haftanın en kritik maçlarından biriydi. Fenerbahçe ikincilik için, Rize ise küme düşmemek için mücadele ettiler. Kazanan ev sahibi oldu. Hakem maçın tamamında kontrolü elinde tutu. Otoritesini de hem sevgi hem saygı hem de kartlarla sağlamayı becerdi. Pozisyonların hep yakınındaydı. İtiraza mahal bırakmadan doğru düdükler çaldı.

Rizesporlu Saadane’nin hem birinci sarı kartı hem ikinci sarı kartı dolayısıyla da gördüğü kırmızı kart kurala uygundu. Gelelim maçın çok konuşulan kritik pozisyonuna. Rizespor kalecisi, ceza alanı içinde Lens’e kabul edelim ki tehlikeli bir şekilde geliyor. Ancak bir şekilde topa temas ediyor. Geri kalan bölüm ise pozisyon icabı oluştu. Burada hakem penaltı verse çok yanlış olurdu.