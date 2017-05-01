Günün transfer iddiaları (01.05.2017)

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:51:54 | Güncelleme: 11:17:53
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G.SARAY MANDZUKIC'İN PEŞİNDE 65 milyon Euro’luk maaş bütçesini yeni sezonda kaldırmaya hazırlanan Galatasaray, transferde büyük oynuyor. Stopere Pepe’yi, orta sahaya Yaya Toure’yi isteyen Sarı- Kırmızılılar, golcü konusunda da bomba bir ismi peşinde: Mario Mandzukic.
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BEŞİKTAŞ DA İLGİLENİYOR Beşiktaş’ın da ciddi şekilde istediği Hırvat forvet için devreye giren Aslan, oyuncunun şartlarını sormaya başladı. 30 yaşındaki golcünün menajeri Ivan Cvjetkovic’le temasa geçen yönetim, imkanları sonuna kadar zorlamaya hazır. Juventus’un 10 milyon Euro’nun altında bir rakama bırakmak istemediği Mandzukic, İtalyan devinde senelik 3.5 milyon Euro garanti ücret alıyor. Galatasaray oyuncunun maaşını vermeye hazır, ikna için imza parası da düşünülüyor. Ancak 10 milyon Euro’luk bonservisi yüksek gören yönetim, bu rakamı aşağı çekmek için ciddi uğraş verecek.
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2019'A KADAR SÖZLEŞMELİ Mandzukic transferinde Beşiktaş’ın bir adım önüne geçmek isteyen ve bu doğrultuda elini çabuk tutan Galatasaray, taraftar tepkisini de yıldız santrforu kadrosuna katarak dindirmeyi planlıyor. Bu sezon toplamda çıktığı 42 maçta 8 gol, 8 asistlik bir performans sergileyen Mandzukic’in Juventus’la 2019’a kadar sözleşmesi var. (Fanatik)
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TRABZON'UN GÖZÜ RUSYA'DA Bordo-mavili takım Süper Lig'de Avrupa Kupası vizesi kovalarken başkan Muharrem Usta da önümüzdeki sezonun transferlerini şimdiden bitirmek için ciddi adımlar atmayı sürdürüyor. Usta dün günün erken saatlerinde Rusya'ya uçtu. Hedefteki isimler devre arası da kadroya katılmak için büyük uğraş verilen Spartak Moskova'nın stoperi Serdar Taşçı ile CSKA Moskova'nın orta sahasındaki yıldızı Zoran Tosic.
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UEFA ile Finansal Fair-Play anlaşması olan Trabzonspor bütçesini denk tutmak için kiralık ve kontratı biten futbolculara yönelmeyi tercih etmişti. Serdar Taşçı ve Zoran Tosic'in kontratları sezon sonu bitiyor.
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Muharrem Usta bu iki oyuncuyla bire bir görüşüp transferlerini tamamlamaya çalışacak. Serdar Taşçı, hem sezon başında hem de devre arasında teknik direktör Ersun Yanal'ın çok istediği bir isimdi. Sezon sonu kontratı bitecek olan futbolcu 30 yaşında, 1.86 boyunda. Yanal daha önce Rusya'ya gidip Serdar ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Transferi devre arası gerçekleşmeyince 30 yaşındaki oyuncu sezon sonu için söz vermişti.
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MANU'DA OYNAMIŞTI Bordo-mavili kulübün başkanı Muharrem Usta'nın Rusya'da görüşeceği diğer isim Zoran Tosic. Kariyerinde bir dönem Manchester United'da da forma giyen 30 yaşındaki oyuncu teknik direktör Ersun Yanal'ın hayran olduğu futbolculardan. Yanal, Tosic için yönetimine "Eğer bize gelirse büyük işler yapar. Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir futbolcu" yorumunda bulunmuştu. Muharrem Usta, sözleşmesi sezon sonu bitecek oyuncuyla görüşüp onun da transferini bitirmeye çalışacak.
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DERBİDE KARŞILAŞTILAR Zoran Tosic ile Serdar Taşçı, dün akşam Moskova derbisinde karşı karşıya geldi. Serdar'ın forma giydiği Spartak Moskova'nın, Tosic'in görev yaptığı CSKA Moskova'yı 2-1 yendiği maçı Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta da takip etti. Ligde puanını 60'a yükselten lider Spartak Moskova'da oynayan Serdar, 90 dakika sahada kaldı. Ersun Yanal'ın takımda görmeyi çok istediği CSKA'lı Tosic ise devre arasında oyuna girdi ama takımını yenilgiden kurtaramadı. (Fotomaç)
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LUCAS LEIVA SERVET İSTEDİ Liverpool'da 10'uncu yılını kutlayan Lucas Leiva'nın, Galatasaray'a gelmek için bir kulübün tapusunu istemediği kaldı... İngiliz ekibinden haftalık 80 bin Sterlin yılda 3.06 milyon Sterlin kazanan Brezilyalı oyuncu bu rakamın yanı sıra 1.5 milyon Sterlin imza parası talep etti. Ayrıca maaşının İngiliz Sterlin'i üzerinden ödenmesini istedi. Fenerbahçe'nin Liverpool'dan eski takım arkadaşı Dirk Kuyt'a sunduklarını bildiğini belirten Lucas Leiva, Galatasaray'dan aynılarını istedi.
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Tüm bu rakamlar üst üste konulduğunda Leiva'nın Galatasaray'dan istediği rakam 5 milyon Euro'nun üstüne çıkınca Galatasaray yönetimi Brezilyalı oyuncunun transferinden vazgeçmek zorunda kaldı. (Fotospor)
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CİMBOM'A ADA'DAN İYİ HABER Galatasaray'ın gözdelerinden Wilfried Bony, M. City tarafından satışa çıkarıldı. Pep Guardiola sezon başında 2.35 milyon euro'ya Stoke'a kiraladığı Fildişili oyuncuyu kadrosunda istemiyor. Şubat ayında oynanan West Brom maçından sonra kadro dışı bırakılan 28 yaşındaki Bony, 2.5 aydır maç oynamıyor. Soyunma odasında takım arkadaşlarıyla yumruk yumruğa kavga eden Fildişi Sahilli oyuncu için City'nin herhangi bir rakamı kabul etmeye hazır olduğu bildirildi. Eski takımı Swansea da peşinde. (Fotomaç)
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FENERBAHÇE'NİN GÖZÜ GALATASARAY'IN YILDIZINDA
Vincent Aboubakar'ın, 6 milyon Euro'ya Beşiktaş'a satılmaması ve yeniden kiralama teklifini de olumsuz cevap verilmesinin arkasında Fenerbahçe'nin olduğu iddia ediliyordu. Fenerbahçe ile ilgili çılgın bir iddia daha ortaya atıldı.
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Bruma'nın menajeri Catio Balde ile AFCON sırasında Fenerbahçe adına bir menajer görüştü. Portekizli oyuncuya gelecek sezon sonunda bedelsiz olarak çubukluyu giymeyi kabul etmesi durumunda 4 milyon Euro maaş, artı 4 milyon Euro da imza parası teklif etti.
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Aynı menajer, Fenerbahçe'ye transfer ettirdiği oyuncuların listesini Balde ile paylaştı, Ayrıca bu transfere aracı olması durumunda kendisine de 2 milyon Euro'luk danışmanlık ücretinin garanti edildiğini anlattı.
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Bruma'nın menajerinin son dönemde sürekli "bedava gider" restini çekmesinin arkasında bu teklifin yattığı iddia edildi. (Fotospor)
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ARSENAL, YUSUF YAZICI'YI İZLİYOR Oyun stili Mesut Özil'e benzetilen 20 yaşındaki oyuncu için Lyon'un G.Birliği maçına scout yolladığı öğrenildi. Fransız ekibinin sezon sonunda resmi teklif için Fırtına'nın kapısını çalabileceği belirtildi. Alman basınında da Bayer Leverkusen'in Yusuf Yazıcı'yı radarına aldığı yönünde haberler çıktı. Sportif Direktör Rudi Voeller'in scout ekibinden rapor beklediği yazıldı. Yusuf'u Arsenal de yakından takip ediyor. (Fotomaç)
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CHEDJOU FRANSA YOLCUSU Galatasaray'la mevcut sözleşmesi 2017'de sona erecek Chedjou, Fransa'ya dönebilir.
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31 yaşındaki savunma oyuncusu için harekete geçen Marsilya, bu transferi kısa sürede bitirmeye çalışacak.
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Aurelien Chedjou 2013'ten bu yana formasını giydiği Galatasaray'la Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra üç Türkiye Kupası zaferi tattı. (Fanatik)
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GALATASARAYLILARI HEYECANLANDIRAN GÖRÜŞME Pazartesi günü Lizbon'da başlayarak sırasıyla Milano, Roma ile Barcelona, Madrid hattında dolaşan ve buralarda menajerle buluşan Cenk Ergün, Cuma sabaha karşı İstanbul'a geldi.
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Portekiz'de Josue'nin menajeri ile buluşan Ergün İtalya'da ise Manuel Montipo ve Mino Raiola ile olası transferleri masaya yatırdı. Ergün son olarak menajer Jose Antonio Martin ile görüştü.
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Ergün'ün Martin'le yaptığı görüşmede ise; Diego Llorente (Malaga), Lucas Silva (Cruzeiro), Burgui (Gijon), Cristian Tello (Fiorentina), Douglas (Gijon), Thomas Vermaelen (Roma), Munir El Haddadi (Valencia), Luciano Vietto, Matías Kranevitter (Sevilla), Yevhen Konoplyanka (Schalke), Pablo Piatti (Espanyol) ve Alvaro Negredo (M'Boro) isimlerini masaya yatırdı.
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Douglas ve Vermaelen için aldığı bilgiler heyecanlandırırken, Piatti konusunda ise şartları zorlayabileceklerini anlattı. (Fotospor)