Günün transfer iddiaları (01.05.2017)

2 | 23

BEŞİKTAŞ DA İLGİLENİYOR

Beşiktaş’ın da ciddi şekilde istediği Hırvat forvet için devreye giren Aslan, oyuncunun şartlarını sormaya başladı. 30 yaşındaki golcünün menajeri Ivan Cvjetkovic’le temasa geçen yönetim, imkanları sonuna kadar zorlamaya hazır. Juventus’un 10 milyon Euro’nun altında bir rakama bırakmak istemediği Mandzukic, İtalyan devinde senelik 3.5 milyon Euro garanti ücret alıyor. Galatasaray oyuncunun maaşını vermeye hazır, ikna için imza parası da düşünülüyor. Ancak 10 milyon Euro’luk bonservisi yüksek gören yönetim, bu rakamı aşağı çekmek için ciddi uğraş verecek.