TRABZONSPOR HABERLERİ
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Günün transfer iddiaları (01.05.2017)

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:51:54

  • 1 Günün transfer iddiaları (01.05.2017)
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    G.SARAY MANDZUKIC'İN PEŞİNDE
    65 milyon Euro’luk maaş bütçesini yeni sezonda kaldırmaya hazırlanan Galatasaray, transferde büyük oynuyor. Stopere Pepe’yi, orta sahaya Yaya Toure’yi isteyen Sarı- Kırmızılılar, golcü konusunda da bomba bir ismi peşinde: Mario Mandzukic.

  • 2 Günün transfer iddiaları (01.05.2017)
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    BEŞİKTAŞ DA İLGİLENİYOR
    Beşiktaş’ın da ciddi şekilde istediği Hırvat forvet için devreye giren Aslan, oyuncunun şartlarını sormaya başladı. 30 yaşındaki golcünün menajeri Ivan Cvjetkovic’le temasa geçen yönetim, imkanları sonuna kadar zorlamaya hazır. Juventus’un 10 milyon Euro’nun altında bir rakama bırakmak istemediği Mandzukic, İtalyan devinde senelik 3.5 milyon Euro garanti ücret alıyor. Galatasaray oyuncunun maaşını vermeye hazır, ikna için imza parası da düşünülüyor. Ancak 10 milyon Euro’luk bonservisi yüksek gören yönetim, bu rakamı aşağı çekmek için ciddi uğraş verecek.

  • 3 Günün transfer iddiaları (01.05.2017)
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    2019'A KADAR SÖZLEŞMELİ
    Mandzukic transferinde Beşiktaş’ın bir adım önüne geçmek isteyen ve bu doğrultuda elini çabuk tutan Galatasaray, taraftar tepkisini de yıldız santrforu kadrosuna katarak dindirmeyi planlıyor. Bu sezon toplamda çıktığı 42 maçta 8 gol, 8 asistlik bir performans sergileyen Mandzukic’in Juventus’la 2019’a kadar sözleşmesi var.
    (Fanatik)

  • 4 Günün transfer iddiaları (01.05.2017)
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    TRABZON'UN GÖZÜ RUSYA'DA
    Bordo-mavili takım Süper Lig'de Avrupa Kupası vizesi kovalarken başkan Muharrem Usta da önümüzdeki sezonun transferlerini şimdiden bitirmek için ciddi adımlar atmayı sürdürüyor. Usta dün günün erken saatlerinde Rusya'ya uçtu. Hedefteki isimler devre arası da kadroya katılmak için büyük uğraş verilen Spartak Moskova'nın stoperi Serdar Taşçı ile CSKA Moskova'nın orta sahasındaki yıldızı Zoran Tosic.

  • 5 Günün transfer iddiaları (01.05.2017)
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    UEFA ile Finansal Fair-Play anlaşması olan Trabzonspor bütçesini denk tutmak için kiralık ve kontratı biten futbolculara yönelmeyi tercih etmişti. Serdar Taşçı ve Zoran Tosic'in kontratları sezon sonu bitiyor.

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