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Gökhan Saral: "5 maçta 15 puan hedefliyoruz"

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral, ligin geri kalan 5 maçlık bölümünde hedeflerinin 15 puan olduğunu söyledi

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:42:15 Güncelleme: 11:45:18

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, ligin geri kalan 5 maçlık bölümünde 15 puan hedefliyor. Avrupa Kupaları'na katılmayı hedefleyen bordo-mavililerde, yönetim kurulu üyesi Gökhan Saral, ligin son 5 maçında 15 puan hedeflediklerini vurguladı.

Saral, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Son 5 maçta 15 puan. Hedefimiz budur. Bu armaya olan sevgimiz, 'eğer gerçekse' tüm kırgınlıkları örtmelidir. El ele Avrupa'ya gideriz" ifadelerini kullandı.

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