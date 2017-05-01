"Trabzonspor çok büyük bir kulüp"

Bordo mavili kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan sol bek oyuncusu Mas ve sağ bek Pereira, ligde kalan maçlarda en iyi sonuçları alarak Avrupa Kupaları´na katılmayı, gelecek sezonda ise şampiyonluğa oynamayı hedeflediklerini belirtti.



MAS: "GELECEK SEZON TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK"

Trabzonspor´un Arjantinli sol beki Mas, takımın ikinci yarıda iyi sonuçlar aldığını ve gelecek sezon hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade ederek, "Şu anda iyi gidiyoruz. Bu sezon ligi bitirebildiğimiz en üst noktada tamamlamak istiyoruz. Gelecek sezon ise tek bir hedef var. O da şampiyonluğa gitmek" dedi.



"AVRUPA KUPALARI´NA KATILACAĞIZ"

Ligde kalan maçları kazanmak istediklerini dile getiren Mas, "Bireysel olarak baktığımda şu an Avrupa´dayım. Sezonu iyi bir yerde tamamlarsak Avrupa Kupaları´na katılacağız. Seneye şampiyon olursak Şampiyonlar Ligi´nde mücadele edeceğiz. Bu benim kariyerim için çok önemli. Bu süreçte hedefim takımıma en yüksek katkıyı vermek" diye konuştu.



"TRABZON´DA ÇOK MUTLUYUM"

Trabzon´da çok mutlu olduğunu anlatan Arjantinli futbolcu, açıklamalarını şöyle sürdürdü;



"Ailemle ve köpeklerimle güzel zaman geçiriyorum. Bol bol şehri geziyorum. Trabzon'un doğası çok güzel. Ben de doğayı seviyorum. Şehir merkezinde, sahilde bulunan parkta vakit geçiriyorum. Eşim de Trabzon´u çok sevdi. Trabzon, Arjantin´de doğduğumuz şehir olan San Juan´a benziyor. Orada deniz yok ama doğası aynı. Bu nedenlerden dolayı kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Trabzon´daki insanlar çok sıcak ve yardımsever olması da burayı evimiz gibi hissetmemizi sağladı. Nereye gitsek bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Stadyumda ise muhteşem bir atmosfer oluşturuyorlar. Saha içindeyken taraftarlarımızı yanımızda görmek bize büyük bir güç veriyor. Onları mutlu etmek için kazanmamız gerektiğinin bilinciyle oynuyoruz. Ona göre mücadele ediyoruz. Ayrıca ben buradaki futbol kültürünü de Arjantin´e çok benzetiyorum. Orada da maçlarda hep böyle atmosfer oluşturulur. Sonuç olarak böyle büyük bir kulüpte oynamak ve böyle büyük bir taraftara sahip olmak mutluluk verici."



"MESSİ İLE BİRLİKTE OYNAMAK GURUR VERİCİ"

Vatandaşı Lionel Messi´nin çok özel bir oyuncu olduğunu vurgulayan Mas, "Messi sessiz, sakin ve çok düzgün bir karakter. Arkadaşlığımız da gayet iyi. Onunla oynamak benim için gurur verici. Ayrıca Arjantin milli takımında olmak çok güzel. Sıkı çalışmalıyım ve her zaman kendimi hazır tutmalıyım" diyerek açıklamalarını tamamladı.



JOAO PEREİRA: "HEDEFİMİZ AVRUPA KUPALARI´NA KATILMAK"

Trabzonspor´un sağ bek oyuncusu Joao Pereira ise Avrupa Kupaları´na katılıp orada iyi sonuçlar almak istediklerini belirterek, "Realistim ve böyle olmayı da seviyorum. O nedenle gelecekle ilgili konuşmak istemiyorum. Gelecek yıl bu zamanlarda şampiyonlukla ilgili düşüncelerimi söyleyebilirim. Şimdi anı konuşmamız gerekiyor. Önümüzdeki maçları kazanıp Avrupa Kupaları´na katılmalıyız. Avrupa´da yer alırsak bize birçok faydası olacak. Futbolcu olarak bizlerin değeri artacak. Bu nedenle hedefimiz Avrupa Kupaları´na katılmak ve orada iyi sonuçlar almak olmalı" dedi.



" TRABZONSPOR ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP"

Trabzon´da düzenli bir hayatı olduğunu belirten Pereira, şöyle devam etti:



"Antrenmanlar akşam olunca sabah erken kalkıp köpeğimle sahile iniyorum. Ya da Medical Park Arena´nın altındaki yolda yürüyüş yapıyorum. Trabzon doğal güzelliklere sahip bir şehir. Trabzonspor ise çok büyük bir kulüp. Özellikle deplasmanlarda oynadığımız maçlarda bizim taraftarımız rakiplerden fazla olabiliyor. Kendilerine ayrılan bölümleri sürekli dolduruyorlar. Bu durum saha içinde bizi olumlu yönde etkiliyor. Trabzon´da bizi sokakta gören insanlar hemen yanımıza gelip, ilgi gösteriyorlar. Bize destek oldukları için çok mutluyum. Benim için bir şehirde plaj olması çok önemli. Portekiz´deyken Lizbon´da yaşıyordum. Hem orada hem de burada plaj var. Kendi ülkeme oranla buradaki insanların daha sıcak olduğunu söyleyebilirim. Türkçe bilmesem bile benimle konuşmaya çalışıyorlar, birlikte fotoğraf çektiriyorlar. Portekiz´de insanlar biraz daha utangaç ve mesafelidir. Sizi tanırlar ama yanınıza gelmezler."



"TAKIMA KATKI VERMEK İÇİN GELDİK"

Devre arasında yapılan transferlerin takıma değer kattığını vurgulayan Portekizli oyuncu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:



"Gelen oyuncuların birçoğu tecrübeliydi. Açıkçası ilk geldiğim zaman Trabzonspor´un ne kadar büyük bir kulüp olduğunu bilmiyordum. Antalya´da takımın kampına katıldığım zaman arkadaşlarımla tanıştım ve güzel bir grup olduğunu gördüm. Herkesin hedefi aynıydı. Hedef; takımı üst sıralara taşımak ve ilk yarıdaki kötü sonuçları unutturmaktı. Buraya gelirken takımın gelecekle ilgili projelerini ve özellikle gelecek sezonki şampiyonluk hedefini öğrenince insan ister istemez takıma kendini daha çok vermek istiyor. Bunu yaparken de takım arkadaşlarınızın da aynı hedefi kovalaması sizi daha fazla öne itiyor. İkinci yarıdaki çıkışımızı bu şekilde değerlendiriyorum."



"MAS´LA BİRÇOK ORTAK NOKTAMIZ VAR"

Takım arkadaşı Mas´la iyi bir dostluğu olduğunu ifade eden Pereira, "Mas´la aynı zamanda transfer olduk ve imzalarımızı aynı anda attık. İkimiz de yurt dışından gelen oyuncularız. Burada evimiz çok yakın ve köpeklerimiz var. İkimiz de bek oynuyoruz. Çok ortak noktamız var. Ancak tüm oyuncularla iyi anlaşıyoruz. Hepsiyle yakın dostluğum var. Zaten takım içindeki dostluk sahaya çıktığımızda da belli oluyor" diye konuştu.



"GENÇ OYUNCULARIMIZ ÇOK KALİTELİ"

Takımda kaliteli genç oyuncular olduğunun altını çizen Pereira, bu konuda da şunları söyledi:



"De Rossi´nin bir röportajını izlemiştim. Genç oyuncular için, `Yeterince sizi dinlemezler. Kafalarına göre hareket ederler ve kariyerlerini o şekilde sürdürürler´ demişti. Bu Türkiye´de böyle değil. Takımımızda Abdulkadir, Yusuf, Rahim ve Yunus gibi oyuncular var. Hepsi genç ve önemli oyuncular. Nerede olduklarını biliyorlar ve deneyimli oyuncuları dinliyorlar. Ben deneyimli bir oyuncuyum ancak eski kafalı değilim. `Gençler susacak, biz konuşacağız´ düşüncesine karşıyım. Gençler saygılı bir şekilde konuşmalı. Türkiye´de durumun böyle olduğunu gördüm. Onlara yardım edeceğiz ve onları da, bu takımı da geleceğe taşıyacağız."



"EN İYİSİ RONALDO"

Cristiano Ronaldo ile Portekiz milli takımında birçok kez birlikte forma giydiğini belirten Pereira, "O bu noktalara gelmeyi gerçekten çok çalışarak hak etti. Bunu hangi dilde nasıl açıklayabileceğimi bilmiyorum ama Ronaldo tam bir profesyonel. Messi ile karşılaştırılmasına gelirsek, en son Ballon d'Or ödülünü Ronaldo aldı. Demek ki dünya genelinde en çok oyu aldı ve en iyisi o. Portekiz yaklaşık 9-10 milyon nüfusa sahip bir ülke. Bu kadar nüfusa sahip bir ülkeden dünyanın en iyi oyuncusunun çıkması gurur verici" diyerek açıklamalarını noktaladı.



1 MAYIS KUTLAMASI

Bu arada Trabzonspor Kulübü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Bordo mavili kulübe ait sosyal medya hesabı twitterdan yapılan paylaşımda, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlu Olsun" ifadelerine yer verildi.

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