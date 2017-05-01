Watford-Liverpool maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak?

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Watford'un konuğu oluyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için Manchester City ve Manchester United ile kıran kırana bir mücadeleye girişen Liverpool'un kazanmaktan başka çaresi yok. Peki, başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

WATFORD - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İngiltere Premier Lig'de Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen Liverpool, Watford ile deplasmanda karşılaşacak. Manchester City'nin averajla, Manchester United'ın da bir puan önünde 3'üncü sırada bulunan Liverpool 3'üncü sırada yer alıyor. İlk 2 sıra için şansını yitiren Liverpool'da hedef koltuğunu kaybetmemek. Olası bir puan kaybında Manchester City ve Manchester United'ın gerisine düşme ihtimali olan Liverpool, son haftalara girilirken böyle bir hata yapmak istemiyor. Puan kaybının telafisinin olmadığı haftalara girilirken Watford'un ise durumu Liverpool'a göre daha rahat. İngiltere Premer Lig'de 33 maçta 40 puan toplayan Watford 13'üncü sırada yer alıyor. Kritik Watford-Liverpool maçı 1 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 22.00'da başlayacak. Zorlu mücadele S Sport kanalından canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ KARŞILAŞMALAR

İki takım arasında oynanan son karşılaşmada Liverpool sahadan 8 kez galip ayrılırken, Watford ise yalnızca 2 kez kazanabildi.

Watford 1 - 4 Liverpool

Liverpool 0 - 1 Watford

Watford 2 - 3 Liverpool

Liverpool 1 - 0 Watford

Watford 0 - 1 Liverpool

Liverpool 2 - 0 Watford

Watford 0 - 3 Liverpool

Watford 3 - 0 Liverpool

Liverpool 2 - 0 Watford

Liverpool 6 - 1 Watford

SAKAT VE CEZALILAR

SAKATLAR

WATFORD: Younes Kaboul,Craig Cathcart, Mauro Zarate, Roberto Pereyra

LİVERPOOL: Jordan Henderson, Danny Ings, Sadio Mane

İki takımda da cezalı oyuncu bulunmuyor.

MUHTEMEL KADROLAR

WATFORD

Heurelho Gomes, Miguel Britos, Jose Holebas, Daryl Janmaat, Sebastian Prödl, Abdoulaye Doucoure, Tom Cleverley, Etienne Capoue, Troy Deeney, Nordin Amrabat, M'Baye Niang

LİVERPOOL

Simon Mignolet, Nathaniel Clyne, Joel Matip, Dejan Lovren, James Milner, Emre Can, Philippe Coutinho, Georginio Wijnaldum, Lucas Leiva, Divock Origi, Roberto Firmino

VİCARAGE ROAD STADYUMU'NUN KONUMU