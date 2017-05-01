GALATASARAY HABERLERİ
01 MAYIS 2017
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Galatasaray, Jeremain Lens'in peşinde...

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:33:48

  • 1 Galatasaray, Jeremain Lens'in peşinde...
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    Fenerbahçe'nin Jeremain Lens ile yaptığı kiralık sözleşmesinde herhangi bir satın alma opsiyonu bulunmazken, Hollandalı futbolcu 1 Haziran 2017 tarihi itibariyle yeniden Sunderland'in oyuncusu olacak. Kulübü Sunderland Premier Lig'de küme düştü. 

  • 2 Galatasaray, Jeremain Lens'in peşinde...
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    Ancak transfer piyasalarında Sunderland'in 18 Milyon Euro'ya aldığı Lens'i 8-10 milyon Euro'dan aşağı bırakmayacağı konuşuluyor.

  • 3 Galatasaray, Jeremain Lens'in peşinde...
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    Fenerbahçe oyuncunun bonservisini alabilmek için Sunderland ile sıkı bir pazarlığa hazırlanırken UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) uygulaması elini kolunu bağlıyor.

  • 4 Galatasaray, Jeremain Lens'in peşinde...
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    FFP nedeniyle kiralık oyunculara yönelmek zorunda kalan kulüplerden biri olan Galatasaray, Hollandalı oyuncuya teklif götürmeye hazırlanırken, bir yandan da ezeli rakibinin en büyük silahını ele geçirmek niyetinde... 

  • 5 Galatasaray, Jeremain Lens'in peşinde...
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    Edinilen bilgiye göre Jermain Lens'in menajeri ile kontakt kurmaya hazırlanan Galatasaraylı yöneticiler bu oyuncuya yıllık 3 milyon Euro + bonuslar teklif edecek.

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