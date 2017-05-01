BEŞİKTAŞ HABERLERİ
01 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Beşiktaş
FUTBOL

Beşiktaş'ta derbi mesaisi!

Fenerbahçe'yi Vodafone Arena'da ağırlayacak olan Beşiktaş, derbi maçın hazırlıklarına başladı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:07:30 Güncelleme: 15:23:45

Medipol Başakşehir yenilgisinin ardından Fenerbahçe maçı için ara vermeden hazırlıklara başlayan Beşiktaş, basına kapalı olarak çalıştı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan ve yaklaşık 1,5 saat süren çalışmada, Başakşehir karşısında ilk 11'de oynayan isimler salonda rejenerasyon çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile idmana başladı. Pas çalışması, 5'e 2 top kapma, duran top ve dar alanda kontrol pas çalışmasının ardından yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmaları ile antrenman sona erdi. Siyah-beyazlılar yarın saat 18.00'de yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Fikret Orman: Beşiktaş, Türkiye'nin en büyüğü olmaya devam edecek
FUTBOL

"Beşiktaş, Türkiye'nin en büyüğü olmaya devam edecek"
Beşiktaş'a şampiyonluk için en az 12 puan gerekiyor
FUTBOL

Beşiktaş'ta şampiyonluk hesapları!
Ahmet Nur Çebi: "Bugünkü sonuca bakarak kimse kendine yol biçmesin"
FUTBOL

"Bugünkü sonuca bakarak..."
Başakşehir: 3 - Beşiktaş: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOL

Başakşehir Kartal'ı Av'ladı zirveyi bırakmadı!