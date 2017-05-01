Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 futbol programında "Galatasaray'ın son 7 gününü çok merak ediyorum. Konsantrasyonu çok yüksek seviyede. Sanki bu maçı final maçı gibi görmüşler. Bursa'yı yenip Şampiyonlar Ligi'ne gidecek gibiler." sözleriyle sarı-kırmızılıların iştahını dile getirdi.

"PENALTISI VERİLMEDİ"

Dilmen, "Galatasaray'ın bir penaltısı verilmedi" sözleriyle Bruma ile Ertuğrul Ersoy arasında yaşanan pozisyonun penaltı olduğunun altını çizerken hakemin Bursaspor'a kırmızı kart çıkarmadığı için hatalı olduğunu dile getirdi.

"MUTLU HOCA BIRAKACAKTIR"

Dilmen iki haftadır 5 gol yiyen Bursaspor'da teknik direktör Mutlu Topçu'nun görevi bırakacağını iddia etti. Dilmen sözlerine "Bursaspor'da çalışmak da zordur antrenörlük de zordur futbolculuk da yöneticilik de. Mutlu hoca birazdan bırakacaktır sanıyorum. Bursa, bir futbol şehridir, altyapıları muazzamdır. Türkiye'nin en önemli değerlerinden biridir." ifadeleriyle devam etti.