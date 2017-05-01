Cenk Ergün'den Bruma açıklaması

Karşılaşma sonunda açıklamalar yapan Ergün, Igor Tudor'un taktiksel ve formasyon anlayışına dair herhangi bir yaptırımları olmadığını açıkladı. Ergün "Igor Tudor, takımının en iyi şekilde nasıl oynayacağını antrenmanlarda etüt ediyor, sahaya ona göre bir takım çıkarıyor. Bu konuda kararını kendisi veriyor. Yönetim tarafından kendisine bu konuda söylenen bir şey yok" dedi.

"KALİTESİ ARTAN BİR TAKIM OLDUK"

Cenk Ergün, sözlerine "Hocanın takımı tanıması, antrenman metodlarının da işe yaramasıyla oyuncuların gücünde bir artış meydana geldi. Artık daha çok koşan, kalitesi artan bir takım olduk" ifadeleriyle devam etti.

UEFA İLE FFP ANLAŞMASI

UEFA ile gündemde olan 65 milyonluk maaş sınırına yönelik soruyu cevap veren Ergün, "Bu sezon için 65 milyonluk sınırda sıkıntımız yok. Bundan sonraki sezonlar için neler olacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz." dedi.

BRUMA KONUSU

İngiltere'den birçok takımla anılan Bruma'yla ilgili de konuşan Ergün, "İngiltere haberlerini, bu konuda hiçbir yetkisi, transferle ilgisi olmayan insanlardan duyuyoruz. Bize gelen resmi bir şey yok. Bruma sözleşme uzatmak, burada kalmak istedi. Bu konuda da kendisiyle görüşüyoruz." dedi.