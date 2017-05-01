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Mahmut Uslu
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Mahmut Uslu'dan görüşme itirafı

Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu. Uslu, iki yerli teknik direktörle görüştüklerini itiraf etti

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 22:48:38 Güncelleme: 22:59:07

Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, A Spor'a gündemle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Yeni sezonki teknik direktör konusunda açıklamalar yapan Uslu, "Başkanımız Aziz Yıldırım'ın söylediği gibi Dick Advocaat ile yollarımız ayrılmıştır. Şu anda iki yerli teknik direktör ile görüşüyoruz. Gündemimizde bir  de yabancı teknik direktör var. Büyük ihtimalle önümüzdeki sezon yolumuza yerli bir hocayla devam ederiz. Ayrıca kadroda köklü değişiklikler yapacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söz verdikleri gibi yabancı para biriminden vazgeçip yeni sözleşmelerde tamamen Türk Lirası'na döndüklerini belirten Uslu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Fenerbahçe'mize verdiği desteklerden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Fenerbahçe borçlarını ödeyebilecek durumdadır" dedi.

Robin van Persie ve Jeremain Lens'in transferleriyle ilgili olarak da konuşan Uslu, "Van Persie ve ailesi Türkiye'de olmaktan, İstanbul'da yaşamaktan dolayı mutlu. Bize takımda kalmak istediğini söyledi. Önümüzdeki günlerde kendisi ile konuşacağız. Lens konusunda ise yeni gelecek teknik adamın görüşü bizler için önemli olacak. Yeni hoca kendisini kadroda tutmamızı isterse biz de bu konuda gerekli adımları atarız." ifadelerini kullandı.

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