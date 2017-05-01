Mutlu Topçu istifa etti

Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, 5-0 biten Galatasaray maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamada bulundu.

Topçu, kötü bir dönemden geçtiklerinin ve sorumluluğu üzerine aldığının altını çizerken muhabirin "İstifa sinyalı mi?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.

"UMARIM KAFALARINI KALDIRIRLAR"

Topçu, sözlerine "Maçtan önce onur mücadelesi yapılması gerektiğini söyledik, demek ki bunu başaramadık. Hayatım boyunca bir daha böyle mücadeleden aciz bir ortam yaşar mıyım, bilmiyorum. Umarım futbolcular kafalarını kaldırır." ifadeleriyle devam etti..