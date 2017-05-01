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Mutlu Topçu
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Mutlu Topçu istifa etti

Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, 5-0'lık Galatasaray mağlubiyetinin ardından görevinden istifa etti

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 22:49:52 Güncelleme: 23:32:46

Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, 5-0 biten Galatasaray maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamada bulundu.

Topçu, kötü bir dönemden geçtiklerinin ve sorumluluğu üzerine aldığının altını çizerken muhabirin "İstifa sinyalı mi?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.

"UMARIM KAFALARINI KALDIRIRLAR"
Topçu, sözlerine "Maçtan önce onur mücadelesi yapılması gerektiğini söyledik, demek ki bunu başaramadık. Hayatım boyunca bir daha böyle mücadeleden aciz bir ortam yaşar mıyım, bilmiyorum. Umarım futbolcular kafalarını kaldırır." ifadeleriyle devam etti..

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YORUMLAR 2
  • Misafir 17 dakika önce
    Şaşırdık mi?
  • Misafir 18 dakika önce
    TÜRKİYEDE BU İŞİN REZİLLİĞİ ÇIKTI ARTIK GERÇEKTEN
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