Rıdvan Dilmen'den Bursaspor-Galatasaray maçı yorumu

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"Salı ve çarşmaba Başkan Dursun Özbek'i görmeleri, oyuncuları koşturuyor. Galatasaray ve Fenerbahçe takımlarında Galatasaray ve Fenerbahçe'den daha büyük takımlara gidebilecek bir oyuncu var mı? Gitmesi için top oynaması lazım."