Rıdvan Dilmen'den Bursaspor-Galatasaray maçı yorumu
01 Mayıs 2017 Pazartesi, 23:07:35 | Güncelleme: 23:28:59
1
1|19
Rıdvan Dilmen, NTVSpor'da yayınlanan '%100 Futbol' programında Galatasaray'ın 5-0 kazandığı Bursaspor maçı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. İşte Dilmen'in sözleri...
2
2|19
"Galatasaray'ın konsantrasyonu çok yüksekti. Final maçı gibi görülmüş. Bu maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne gidecekmiş gibi oynadılar."
3
3|19
"Galatasaray'ın bir penaltısı verilmedi. Bir de yüzde 100 kırmızı kart var. Daha müdahale olmadan yoldayken kırmızı verilmesi lazımdı."
4
4|19
"Galatasaray, iki haftadır çok iyi oynuyor. Fenerbahçe'ye yenildiğinde de söyledim. Florya'da sular kesilse Fernando Muslera'nın sıkıntısı olmaz. 1-2 kere kafayla geri dönüşler harici formasını bile görmedim."
5
5|19
"Futbolun bir gerçeği var. Birden her şeyi değiştirmek... Bruma'yı Rize'ye götürmedi. Bruma da oynuyor, Sneijder de oynuyor. Şubatta bu takım ligden koptu. Maçlardan sonra analiz yapılmalı."
HABERİN DEVAMI
6
6|19
"Galatasaray'ın yarıştan erken kopacak bir kadrosu mu var? Hayır. Bu kadro erken kopacak bir kadro değil."
7
7|19
"Tudor'un kadro ve sistem istikrarsızlığı derken Galatasaray, şampiyonluk yarışından erken koptu."
8
8|19
"Peki hocanın tespitleri neydi? Oyuncuya bağlı bir düzen görünüyordu. Bunu düzeltmek istedi ancak sert bir giriş yaptı. Düzenime uyacaksınız demeye başladı."
9
9|19
"Bu dönemde Galatasaray, bir aşama kaydetti. Yoğun antrenman temposunun problemini yaşamasına rağmen faydasını da gördüler. Mesela derbide oyunu kazanan Galatasaray, maçı kazanan Fenerbahçe'ydi."
10
10|19
"O maçta taraftarın da reaksiyonu çok sert olmadı. Çünkü tek kaleye yakın bir futbol oynayan Galatasaray vardı."
HABERİN DEVAMI
11
11|19
"Galatasaray, derbinin aksine bugün demoralize olmuş bir takım görünce bunun karşılığını aldı."
12
12|19
"Salı ve çarşmaba Başkan Dursun Özbek'i görmeleri, oyuncuları koşturuyor. Galatasaray ve Fenerbahçe takımlarında Galatasaray ve Fenerbahçe'den daha büyük takımlara gidebilecek bir oyuncu var mı? Gitmesi için top oynaması lazım."
13
13|19
"Bruma'yı bugün seyreden 10 milyon düşünüyorsa 12-13 verir."
14
14|19
"Sneijder'i daha büyük takım almaz. Belki Jeremain Lens bir yerlere gider."
15
15|19
"Martin Skrtel dahil Fenerbahçe'den daha büyük bir kulüpte oynama şansı yok. Menajerlerin yaydığı yalan."
HABERİN DEVAMI
16
16|19
"Bursaspor futbolcuları, maça çıkmak istemiyordur. Kolay bir durum değil. Taraftarın tepkisi, iki hafta 5 gol yediler. Sabırlı bir şehir de olmadığı için açık söyleyeyim, futbolcular maça çıkmak istemiyordur."
17
17|19
"Bugün hariç Bursaspor'un muhteşem bir seyircisi vardı. Bursa bir futbol şehridir, Türkiye'nin önemli değerlerinden biridir. Ancak sabırlı bir şehir değil. Bu da sıkı antrenör değişikliği, yönetim değişikliğini getiriyor."
18
18|19
"Dursun Özbek UEFA ile görüşmeye gitmişti, Aziz Yıldırım da gidecek."
19
19|19
"Başkan Yıldırım, 15 Mayıs'ta UEFA ile görüşmeye gidecekmiş, UEFA Başkanı ve yetkililerle kulübün durumu görüşülecekmiş. Dursun Özbek gibi bir rapor sunacak herhalde."