SÜPER LİG HABERLERİ
01 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Rıdvan Dilmen'den Bursaspor-Galatasaray maçı yorumu

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 23:07:35

  • 1 Rıdvan Dilmen'den Bursaspor-Galatasaray maçı yorumu
    1 | 19

    Rıdvan Dilmen, NTVSpor'da yayınlanan '%100 Futbol' programında Galatasaray'ın 5-0 kazandığı Bursaspor maçı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. İşte Dilmen'in sözleri...

  • 2 Rıdvan Dilmen'den Bursaspor-Galatasaray maçı yorumu
    2 | 19

    "Galatasaray'ın konsantrasyonu çok yüksekti. Final maçı gibi görülmüş. Bu maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne gidecekmiş gibi oynadılar."

  • 3 Rıdvan Dilmen'den Bursaspor-Galatasaray maçı yorumu
    3 | 19

    "Galatasaray'ın bir penaltısı verilmedi. Bir de yüzde 100 kırmızı kart var. Daha müdahale olmadan yoldayken kırmızı verilmesi lazımdı."

  • 4 Rıdvan Dilmen'den Bursaspor-Galatasaray maçı yorumu
    4 | 19

    "Galatasaray, iki haftadır çok iyi oynuyor. Fenerbahçe'ye yenildiğinde de söyledim. Florya'da sular kesilse Fernando Muslera'nın sıkıntısı olmaz. 1-2 kere kafayla geri dönüşler harici formasını bile görmedim."

  • 5 Rıdvan Dilmen'den Bursaspor-Galatasaray maçı yorumu
    5 | 19

    "Futbolun bir gerçeği var. Birden her şeyi değiştirmek... Bruma'yı Rize'ye götürmedi. Bruma da oynuyor, Sneijder de oynuyor. Şubatta bu takım ligden koptu. Maçlardan sonra analiz yapılmalı."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000