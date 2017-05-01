Igor Tudor: Kulüp içinde yaşananları bilemezsiniz

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Bursaspor'u deplasmanda 5-0 mağlup eden Galatasaray'ın teknik direktörü Igor Tudor, karşılaşma sonunda açıklamalarda bulundu.

Mutlu olduğunu dile getiren Hırvat çalıştırıcı "Oyuncularım, Galatasaray'ın gerçek yüzünü gösterdiler. Geçen hafta da kazanmamız lazımdı. Bugün de o maçtaki ruhu gösterdik" ifadelerini kullandı.

"TAKTİKSEL ÇALIŞMALARIMIZI SAHADA GÖRDÜM"

Tudor, "Bugün top bizdeyken odaklandığımız nokta kanatlarımızın çizgiye kadar açılmasıydı. Bunun yanında top geldiğinde rakibi bire bir yakalamamızdı. Bu maçta, hafta boyunca yaptığımız taktiksel çalışmaları sahada gördüğüm için mutluyum" dedi.

"BU RUHU LİG SONUNA TAŞIMAMIZ LAZIM"

Tudor, sözlerine "Başakşehir maçından sonra önemli değişiklikler oldu. Sahada da hissedildi. Bunlar kulüp içinde kalması gereken konular. Bu ruhu, önümüzdeki 5 maça da taşımamız lazım" ifadeleriyle devam etti.

"GÖREVE GELDİĞİM ZAMAN KOLAY BİR DÖNEM DEĞİLDİ"

Sezon devam ederken Karabükspor'dan ayrılarak Galatasaray'ın başına geçen Hırvat çalıştırıcı, fiziksek eksiklikleri dile getirdi. Tudor, "Göreve geldiğim zaman kolay bir dönem değildi. Dışarıdan takımın içini sadece tahmin edebilirsiniz. Fiziksel durumun nasıl olduğunu bilemezsiniz. Soyunma odasındaki durumu bilemezsiniz. Bin tane detaya girilebilir ama o kadar zamanımız yok." ifadelerini kullandı.

Tudor sözlerini "Herkes futbolu konuşabiliyor. Futbolun içnide hiç olmasalar da kendilerini inandırarak konuşabiliyor. Dışarıdaki insanlar, kulüp içerisinde neler olup bittiğini bilmiyor. Konuşmaya gelene kadar, böyle devam eder" cümleleriyle noktaladı.