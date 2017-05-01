Lukas Podolski: Bir gün mutlaka döneceğim

Galatasaray'ın Bursaspor'u 5-0 yendiği karşılaşmanın dördüncü golünü atan Lukas Podolski, galibiyeti değerlendirdi. Alman yıldız, sonuca bu kadar rahat gitmelerinin sonucunu açıklarken "Geçen hafta da iyi oynamış ve 3 puanı hak etmiştik. O maçtan çok güçlü bir şekilde bu maça geldik. Karşılaşmaya hükmettik. İlk dakikadan son dakikaya kadar üstün olan, oyunu domine eden bizdik. Pozisyonlara giren, iyi oynayan bir Galatasaray izlettik. Böyle güzel performanstan sonra galibiyet geldi" dedi.

Sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Podolski, buna rağmen iyi performans göstermesinin sorulması üzerien "Bu tamamen mental bir olay. Futbol oynamaya başladığım ilk günden bu yana oyuna yüzde 100'ümü veriyorum. Başka bir kulübe gitsem de birisiyle aram kötü olsa da bu durumları, oyunuma yansıtmıyorum. Galatasaray gibi güzel camialara mutlaka bir şeyleri geri ödemem gerektiği için ekstra işler yapmam gerekiyor" yanıtını verdi.

Sarı-kırmızılı formayla unutamayacağı anının sorulması üzerine konuşan Podolski, "İnsanlar en iyi golümün, asistimin, maçımın hangisi olduğunu merak ediyor. Bunu tek bir maça, asiste, gole odaklamam doğru olmaz. Kariyerim boyunca özel maçlarım oldu. Bu camia, benim için çok özel. Son maçımda çok üzüleceğimi şimdiden hayal edebiliyorum. Bir gün mutlaka buraya döneceğim. Bir gün herhangi bir pozisyonda veya taraftar olarak geri dönmek istiyorum. Galatasaray, kariyerimde çok önemli bir yer tutuyor. Burada yaşadığım her an, benim için çok özel. Türkiye'de fantastik bir 2 sene geçirdim" cevabını verdi.