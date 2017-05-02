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Roberto Soldado
FUTBOL

Trabzon'dan 50. yıl bombası!

Kuruluşunun 50. yılında şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor yönetimi, transfer çalışmalarına büyük bir titizlikle devam ediyor

02 Mayıs 2017 Salı, 01:21:02 Güncelleme: 09:39:40

Teknik direktör Ersun Yanal ile bu konuda birçok toplantı gerçekleştiren Bordo-Mavililer’in, Roberto Soldado’yu renklerine katmak istediği ortaya çıktı. Bu sezon Villarreal’de sadece 7 maçta forma giyebilen İspanyol golcünün takımında yeterince forma şansı bulamadığını ve sezon sonunda ayrılmak istediğini belirtmesi Trabzon yönetimini harekete geçirdi.

Yönetimin 31 yaşındaki yıldız için kesenin ağzını açtığı ifade edilirken, Soldado’nun menajeriyle yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.

HABERTÜRK SPOR / Haluk AYYILDIZ

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