Trabzon'dan 50. yıl bombası!

Teknik direktör Ersun Yanal ile bu konuda birçok toplantı gerçekleştiren Bordo-Mavililer’in, Roberto Soldado’yu renklerine katmak istediği ortaya çıktı. Bu sezon Villarreal’de sadece 7 maçta forma giyebilen İspanyol golcünün takımında yeterince forma şansı bulamadığını ve sezon sonunda ayrılmak istediğini belirtmesi Trabzon yönetimini harekete geçirdi.

Yönetimin 31 yaşındaki yıldız için kesenin ağzını açtığı ifade edilirken, Soldado’nun menajeriyle yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.

HABERTÜRK SPOR / Haluk AYYILDIZ