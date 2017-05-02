Fikret Orman'dan baskın!

Başakşehir deplasmanında ilk 18 dakikada arka arkaya yediği gollerle şoke olan ve sahadan 3-1 gibi farklı bir skorla mağlup ayrılan Beşiktaş’ta keyifler kaçtı... Turuncu-Lacivertliler ile olan puan farkının 10’a çıkarma şansının yitirilmesinin yanında bir de rakibin şampiyonluk yarışına ortak edilmesi en çok başkan Fikret Orman’ı sinirlendirdi. Maçın ilk yarısının bitmesini beklemeden stattan ayrılan Orman, gece boşunca da oldukça öfkeli olduğu ve sık sık yönetici arkadaşlarıyla telefon konuşması yaptığı hatta bazı yöneticilerle evde görüştüğü ortaya çıktı. Sabahı sabah eden Orman ise erken saatlerde soluğu Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde aldı...

Genelde maçın oynandığı günün sonrasındaki idmana gitmeyen Orman, teknik heyet ve futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi. Yenilgiye değil kötü futbola adeta isyan eden Fikret Orman, “Yenilebiliriz ama bu kadar aciz duruma düşmek Beşiktaş’ın oyuncusuna yakışmaz. Maalesef bazı arkadaşlarda 1-2 haftadır düşüş var. Biraz dişinizi sıkın, ligin bitmesine az kaldı... Şampiyon yine biz olacağız. Ama işi bu kadar strese sokmanın anlamı yok. Başakşehir ile berabere dahi kalsak derbiye rahat çıkacaktık.” dediği öğrenildi. Oyunculara uyarıların yanında moral de veren Orman, Fenerbahçe maçını kazanacaklarından şüphesi olmadığını da sözlerine ekledi.

KIZGIN GÜNEŞ: BU KÖTÜ FUTBOL SON OLSUN

Mağlubiyet ve kötü futbola maçın ardından düzenlediği basın toplantısında tepki gösteren teknik direktör Şenol Güneş, soyunma odasında oyuncularına tepki göstermediği ancak dün sabahki idmanda uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Tecrübeli teknik adam, “Ben sizleri tanıyamadım sizler de umarım kendinizi tanıyamamışsınızdır. Bu kötü futbol son olsun.” dediği öğrenildi.

YÖNETİCİLER ŞAŞKIN: İŞ BİTMİŞ GİBİ OYNADIK

Alınan 2 farklı mağlubiyet yöneticilerin de tepkisini çekti. Sorumlu aramaya gerek olmadığını ancak oyuncuların kafa olarak rahat çıkmalarının bu mağlubiyette başrol oynadığını söylediler. Oyuncuların kendilerini mental açıdan hiç hazırlamadıkları yönünde yorumlar yapan siyah-Beyazlı kurmaylar, “En güvendiğimiz isimler bile sahada yürüdü. Şu maçta berabere kalsak yine avantaj bizde olacaktı. Ama biz o gücü gösteremedik. Sanki iş bitmiş şampiyon solmuşuz gibi oynadık” dediler

HABERTÜRK SPOR/ KARTAL YİĞİT