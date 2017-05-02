Andrea Ranocchia: Galatasaray için Juventus'u reddettim

Premier Lig ekibi Hull City’de görev yapan Andrea Ranocchia, G.Saray ile ilgili çok önemli bir itirafta bulundu. İnter’de oynadığı yılları hatırlatan 29 yaşındaki İtalyan stoper, “Mancini G.Saray’ı çalıştırırken teklif aldım. İstanbul’a sadece bir adım uzaktım. Hatta bu yüzden Conte yönetimindeki Juventus’tan gelen teklifi reddetmiştim” diye konuştu. Sarı- Kırmızılılar, milli stoperi kadrosuna katmaya çok yaklaşmış ancak transfer gerçekleşmemişti.

HABERTÜRK SPOR