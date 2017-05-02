Bursaspor - Galatasaray maçının yazar yorumları

HALİL ÖZER: MUSLERA, BRUMA VE SELÇUK

Galatasaray bu tip takımları leblebi çekirdek niyetine yer.

Bruma çıkar sahneye, bazen Sneijder, bazen Podolski. Tek başlarına yetenekleri ile acizlikte zirve yapmış takımları ezerler geçerler.

Dün Bruma çıktı. Gaza bastı. Çorap söküğü gibi çözüldü Bursaspor. İlk iki gol gelince de her şeyi ile rahatladı Galatasaray. Ama şu var. Galatasaray her zaman olduğundan daha hırslı, daha istekli ve organizeydi. Bunu da belirtmek lazım. Bruma’nın dışında Podolski, Selçuk ve hatta Sabri ağırlığı Bursa’ya gerçekten çok fazla geldi.

Ama tabii ki sakin denizde herkes kaptan kesilir.

Galatasaray’ın asıl sorunu geneldeki yetersizliği. Yani şöyle bir sezona bakın. Zirvede mücadele eden bir tane takımı yenme başarısı gösterememişler ve neredeyse tümünü kaybetmişler. Sezonun yıldızı Bruma’nın bile sadece Beşiktaş ile ilk yarıda oynanan maçın ilk 45 dakikası hariç bir tane maçı yok.

Aslında bakarsanız kadro konusunda diğer takımlardan çok fazla eksiği yok Galatasaray’ın. Ancak Muslera, Bruma ve Selçuk’un dışında sezona her şeyini veren tek futbolcu yoktu. Büyük maçlarda bu 3 futbolcu da yetmedi. Örneğin Sneijder. Dün gördük ki Sneijder, Galatasaray ile olan bütün bağlarını tümden koparmış. Ne heyecanı kalmış ne isteği. Eğer Hollandalı böyle bir havadaysa düzelmez. O yüzden Sneijder bu sezon sonu çözülmesi gereken birinci sorun Galatasaray yönetimi için. Şimdi diyeceksiniz ki “Sneijder 13 asist yaptı daha yapsın.” Ama şu var. Bu 13 asistin 10 tanesi Akhisar, Alanya, Bursa ve Rize maçlarından. Bir tek büyük maçta yok. Eğer böyle bir yıldız böyle bir performansı sergiliyorsa o zaman hiç tutmayacaksın, hemen göndereceksin.

Galatasaray ezip geçti Galatasaray, 5-0’la dağıttığı Bursa’ya karşı 90 dakika boyunca çok üstün bir performans gösterdi. Topla oynamada yüzde 70’e 30 önde olan Aslan; 8’i isabetli 22 şut çekerken, 9 net gol pozisyonuna girdi ve 9 isabetli orta ile tam 622 isabetli pas yaptı. Bursa ise isabetli tek şut bile atamadığı maçı pozisyon bulamadan, hiç korner kullanamadan ve sadece 220 başarılı pasla tamamladı.

O yüzden taraftarın her zaman eleştirmeye hazır olduğu Selçuk İnan’a profesyonelliği ve iş ahlakı yüzünden saygılarımı gönderiyorum.

Seneye Tudor kalır mı bilemiyorum. Bence kalacak gibi. Bence en iyisi de bu. Gaza gelmeden akıllıca düşünmek en doğru yoldur. Koşu mesafesi gibi dünyanın en saçma futbol fikrini kafasına takmazsa yaratacağı mücadeleci Galatasaray’ın küçük sinyallerini şimdiden veriyor.

Ancak tabii ki yeterlilik ve üst düzey mücadelelerde aynı başarısızlığa uğramamak için takım içi değişim kesin şart. Bütçe ne kadara izin verir bilemem ama Galatasaray tez elden artık başta Sabri, Hakan, Sneijder, De Jong, Eren, Semih, Carole, Linnes ve hatta Yasin gibi oyunculardan bir an önce kurtulmalı. Bu değişim hem takım içindeki sıkıntıları sona erdirmek hem de seyircinin negatif psikolojisini değiştirmek için çok önemli.

Sonuç olarak bu maç en zor zamanlarda gelen tebessüm ettiren bir galibiyet oldu. Ama yönetimin işi gelecek sezon gerçekten çok zor.

SELÇUK İNAN

Galatasaray ne yapıp edip asla küsmeyen, en iyisini yapmaya çalışan bu futbol efendisi oyuncusuna yönetimi ile taraftarı ile sahip çıkmalı.

BURSASPOR

Hamza Hoca’yı niye gönderdiler gerçekten çok merak ediyorum. Uzun yıllardır bu kadar kötü bir Bursa hiç görmemiştim. Ama normal. Yönetim dayak yiyen futbolcuları bir gün sonra zorbalarla zorla barıştırırsa bu durum son derece doğal.

Asist kralı Sneijder Aslan’ın tecrübeli yıldızı Wesley Sneijder, Bursaspor karşısında klasını gösterdi. Ahmet Çalık’ın golünde ortayı yapan isim olan Hollandalı futbolcu, Podolski’nin golünde de müthiş bir asiste imza attı. Ligde asist sayısını 13’e çıkaran Sneijder, 11 asisti bulunan Quaresma’yı solladı.

ERCAN TANER: ANTRENMAN MAÇI GİBİ

1. “Maç golle başladı” sözü klasiktir... Ama ne yapayım, böyle başladı işte maç...

2. Bruma, Uludağ’da akşam yürüyüşü yaparcasına, ceza sahasına o kadar rahat girdi ki, sonrası malum... Ertuğrul’un neden ayağını uzattığını, hala anlamadığım pozisyon gol oldu..

3. Derbi mağlubiyetinden sonra, Galatasaray’ı bu kadar diri beklemiyordum...

4. İlk yarıda tempoyu istediği gibi ayarlayan, hücum prensiplerinin çoğunu kullanmaya çalışan Galatasaray, beni çok şaşırttı...

5. Demek İgor Tudor, dünyayı yeniden keşfetmeye çalışmasa, takımın oyun düzeni konusunda istikrarı tercih etse bu takım iş yapabilirdi...

6. Acaba Bursaspor çok mu kötü? Yoksa, “Galatasaray bu maça mükemmel mi hazırlanmış?” sorusu, Galatasaray’ın ikinci golünden sonra aklıma düştü...

2017'nin en kötüsü Bursa! Çok kötü bir dönem geçiren Bursa, 2017 yılında oynadığı 13 lig maçında sadece 2 galibiyet aldı ve topladığı 8 puanla bu sürecin en kötü takımı oldu. Bu 13 maçta kalesinde 28 gol gören Timsah, savunma anlamında da dağıldı. YeşilBeyazlılar, son 9 deplasmanda yalnızca 1 puan alabildi.

7. Bursaspor’u uzun yıllardır, böyle yılgın görmedim... Oyuncular, kafalarında sezonu bitirmiş, tatile gitmişler..

8. Ligin ikinci yarısında, sadece 2 galibiyet alabilmiş, meşhur otobüs saldırısı yüzünden Bursasporlu oyuncuların psikolojisi, maalesef yerlerde...

9. Bu yüzden, bu maçta, bu düşünceyi ayrı bir yere koymak lazım.. Galatasaray, tamam tempolu oynadı ama karşısında çökmüş bir takım vardı...

10. Bu maçta, Galatasaray’ın ilk yarıdaki net penaltısı verilmedi... Son haftalarda, hakemleri bırakın, yardımcılar bile çok formsuz... Ofsayt kuralı kaldırıldı da biz mi bilmiyoruz yoksa?

11. Galatasaray kadrosunda, kötü sonuçlar alınınca hemen biletleri kesilen oyuncular, dün akşam yine takımın bütün yükünü üstlerine aldılar...

12. Sosyal medya kurbanı Sabri, özellikle ilk yarıda derslik oynadı... Adı ‘Sabrini’ olsaydı, böyle mi davranırdı taraftar, çok merak ediyorum...

13. Sneijder’ı ilk yarı çok hırslı gördüm... Mesele yeni sezonda, onun stiline ayak uyduracak yapılanmaya gidebilmek... Yoksa, bu sezonun tekrarı olur...

14. Bursasporlu Batalla’yı unutmadım, bu arada... Jübilesinde oynar gibi, sahaya çıkmıştı sanki... Veda edecek gibi...

15. Tek taraflı bir maç, ortaya farklı bir netice çıkardı...

16. Ama bu maç için, “Tamam, Galatasaray düzlüğe çıktı, yeni sezon, gümbür gümbür bir takım izleyeceğiz” diye düşünmesin Galatasaray taraftarı... Uzun yıllardır, Bursaspor’u kendi evinde bu kadar bitik görmedim çünkü!

Timsah avcısı Aslan! Galatasaray, dün gece parçaladığı Bursa’ya karşı son yıllarda büyük bir üstünlük kurdu. Rakibiyle oynadığı son 14 resmi maçta bileği bükülmeyen Cimbom, bu süreçte 6-0, 5-0 ve 5-2’lik flaş skorlar elde etti. Aslan ayrıca, son 2 yılda Timsah’ı 2 kupa finalinde devirdi, 1 kez de yarı finalde eledi. Bursa, G.Saray’ı son olarak 28 Ocak 2012’de Batalla’nın golüyle 1-0 yenmişti.

BÜLENT YAVUZ: ÖZKAHYA İKİ KRİTİK HATA YAPTI

Galatasaray, güzel bir oyundan sonra Bursaspor’u adeta gole boğdu. Maçın hakemi Halis Özkahya maçta iki büyük hata yaptı. Bunlardan ilkini, 26. dakikada Bursa ceza alanı içerisindeki bir pozisyonda Ertuğrul’un eline gelen topa penaltı kararını vermeyerek yaptı. Burada Bursasporlu oyuncunun eli doğal konumda değildi ve oldukça açıktı. Hakem için çok kolay, basit bir pozisyon iken Halis Özkahya’nın penaltı çalmaması kendi adına bir eksiklikti.

İkinci kritik hata ise 42. dakikada yaşandı. Ricardo Faty, ayağını oldukça yukarı kaldırarak tehlikeli ve şiddetli bir şekilde Ahmet Çalık’ın kafasına vurdu. Burada topla oynayıp oynamaması da hiç önemli değildi. Yüzde yüz kırmızı kart olması gerekirken hakem Halis Özkahya sarı kartını kullandı. Oyuncunun sağlığı her şeyden önemli iken ve de yaralayıcı bir darbe almışken hakemin sarı kartı çok hafif kaldı.