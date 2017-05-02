Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçları bugün start alıyor. Yarı final ilk maçında Real Madrid, Atletico Madrid'i konuk ediyor. Peki, Real Madrid - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? İşte zorlu karşılaşmanın tüm detayları...
REAL MADRİD - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde İspanya'nın iki güçlü temsilcisi Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak dev karşılaşmada Real Madrid, saha ve seyirci avantajını skora yansıtarak sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Ligde bir maç eksiğine rağğmen lider olan Real Madrid hem lig şampiyonluğu hem de Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmanın peşinde. Atletico Madrid ise, ilk maçı deplasmanda gol yemeden tamamlayarak kendi sahasında oynanacak rövanş karşılaşmasında turu geçmeyi planlıyor. Daha önce iki kez rakibine finalde boyun eğen Atletico Madrid bu kez şanssızlığını kırarak önce turu geçmek, sonra da kupaya uzanmak istiyor. Zorlu Real Madrid-Atletico Madrid maçı 2 Mayıs Salı günü (bugün) Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak. Dünyanın ekranlara kilitleneceği karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN SON 10 MAÇ
İki takım arasında oynanan İspanya Kupası, Şampiyonlar Ligi ve La Liga'daki son 10 maçta Atletico Madrid 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 5 maç berabere biterken, kalan 2 maçı ise Real Madrid kazandı.
Atletico Madrid 2 - 0 Real Madrid
Real Madrid 2 - 2 Atletico Madrid
Atletico Madrid 4 - 0 Real Madrid
Atletico Madrid 0 - 0 Real Madrid
Real Madrid 1 - 0 Atletico Madrid
Atletico Madrid 1 - 1 Real Madrid
Real Madrid 0 - 1 Atletico Madrid
Real Madrid 1 - 1 Atletico Madrid
Atletico Madrid 0 - 3 Real Madrid
Real Madrid 1 - 1 Atletico Madrid
SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR
REAL MADRİD
SAKATLAR: Gareth Bale, Pepe Fabio Coentrao
CEZALILAR: YOK
ATLETİCO MADRİD
SAKATLAR: Juanfran, Augusto Fernandez, Sime Vrsaljko, Jose Gimenez
CEZALILAR: YOK
MUHEMEL KADROLAR
REAL MADRİD:
Keylor Navas, Dani Carvajal, Marcelo, Raphael Varane, Sergio Ramos, Carlos Casemiro, Isco, Luka Modric, Toni Kroos, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema
ATLETİCO MADRİD:
Jan Oblak, Diego Godin, Filipe Luis, Lucas Hernandez, Stefan Savic, Gabi, Koke, Saul Niguez, Yannick Carrasco, Kevin Gameiro, Antoine Griezmann
REAL MADRİD'İN FORM DURUMU
Real Madrid tüm kulvarlarda oynadığı son 10 maçın 8'ini kazanırken 1 maçını kaybetti, 1 maçında da berabere kaldı. Real Madrid, La Liga'da 1 maç eksiğine rağmen lider bulunuyor.
Athletic Bilbao 1 - 2 Real Madrid
Real Madrid 3 - 0 Alaves
Leganes 2 - 4 Real Madrid
Real Madrid 1 - 1 Atletico Madrid
Bayern München 1 - 2 Real Madrid
Sport.Gijon 2 - 3 Real Madrid
Real Madrid 4 - 2 Bayern München
Real Madrid 2 - 3 Barcelona
Deportivo 2 - 6 Real Madrid
Real Madrid 2 - 1 Valencia
ATLETİCO MADRİD'İN FORM DURUMU
Atletico Madrid, tüm kulvarlarda oynadığı 10 maçın 7'sini kazanırken, 1 mağlubiyet, 2 de beraberlik aldı. Atletico Madrid La Liga'da 3'üncü sırada yer alıyor.
Atletico Madrid 3 - 1 Sevilla
Malaga 0 - 2 Atletico Madrid
Atletico Madrid 1 - 0 Real Sociedad
Real Madrid 1 - 1 Atletico Madrid
Atletico Madrid 1 - 0 Leicester
Atletico Madrid 3 - 0 Osasuna
Leicester 1 - 1 Atletico Madrid
Espanyol 0 - 1 Atletico Madrid
Atletico Madrid 0 - 1 Villarreal
Las Palmas 0 - 5 Atletico Madrid
İKİ TAKIM YARI FİNALE NASIL GELDİ?
REAL MADRİD
F GRUBU
Real Madrid, F Grubu'nu 3 galibiyet, 3 beraberlikle ile 12 puan toplayarak Alman temsilcisi Dortmund'un ardından 2'nci sırada bitirmiştir.
Real Madrid 2 - 1 Sporting Lisbon
Borussia Dortmund 2 - 2 Real Madrid
Real Madrid 5 - 1 Legia Warszawa
Legia Warszawa 3 - 3 Real Madrid
Sporting Lisbon 1 - 2 Real Madrid
Real Madrid 2 - 2 Borussia Dortmund
SON 16 TURU
Son 16 turunda Napoli ile eşleşen Real Madrid, iki maçtada rakibini 3-1'lik skorlarla geçerek çeyrek finale yükseldi.
Real Madrid 3 - 1 Napoli
Napoli 1 - 3 Real Madrid
ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNALİ
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Almanya'nın güçlü ekibi Bayern Münih'ile eşleşti. Madrid, deplasmanda ilk maçı 2-1 kazanırken evindeki karşılaşmayı aynı skorla kaybedince maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda iyi bir oyun ortaya koyan Madrid, rakibini 4-2'lik skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Bayern München 1 - 2 Real Madrid
Real Madrid 4 - 2 Bayern München
ATLETİCO MADRİD
D GRUBU
Şampiyonlar Ligi'ne D Grubu'nda başlayan Atletico Madrid grupta oynadığı 6 maçın 5'ini kazandı, 1'ini kaybetti. 15 puan toplayan Atletico Madrid grubunu lider tamamladı.
PSV Eindhoven 0 - 1 Atletico Madrid
Atletico Madrid 1 - 0 Bayern München
Rostov 0 - 1 Atletico Madrid
Atletico Madrid 2 - 1 Rostov
Atletico Madrid 2 - 0 PSV Eindhoven
Bayern München 1 - 0 Atletico Madrid
SON 16 TURU
Son 16 aşamasında Almanya temsilcisi Bayer Leverkusen ile eşleşen Atletico Madrid, ilk maçı deplamanda 4-2 kazanırken, kendi evinde bu skorun avantajını korumayı bildi ve turu geçen taraf oldu.
Bayer Leverkusen 2 - 4 Atletico Madrid
Atletico Madrid 0 - 0 Bayer Leverkusen
ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNALİ
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Leicester City ile eşleşen Atletico Madrid, evindeki maçı 1-0'lık skorla kazanırken, deplasmandan 1-1'lik skorla dönerek turu geçmeyi başardı ve aynı şehrin takımı Real Madrid ile eşleşti.
Atletico Madrid 1 - 0 Leicester City
Leicester City 1 - 1 Atletico Madrid