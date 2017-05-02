Mehmet Topal: Kart gördüğüm pozisyonda hiçbir şey yoktu

Rize’yi devirerek üst üste 4. maçını kazanan F.Bahçe’de Mehmet Topal’ın gördüğü kart moralleri bozdu... Gerek G.Saray derbisinde gerekse Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir karşısında çok iyi bir performans gösteren deneyimli ön libero, her iki maçın da gizli kahramanı olmayı başarmıştı. Beşiktaş karşısında da sahada olmak isteyen fakat hakem Ali Palabıyık’ın gösterdiği sarı kartla cezalı duruma düşen Topal, bu sezon 2. kez bir derbi maçta forma giyemeyecek. Ligin ilk devresindeki G.Saray maçında da yine cezalı olduğu için oynayamayan Topal, hakem Palabıyık’ı eleştirdi.



‘KART GÖRÜNCE MAÇTAN KOPTUM’

Hakemin haksız yere kendisine kart verdiğini söyleyen Topal, “Maç başladı hiç kimseye dokunmuyorum. Buna rağmen her şeye düdük çaldı. İtiraz bile etmedim sarı görmeyeyim diye. Kart gördüğüm pozisyonda hiçbir şey yoktu. Siz de izlediniz var mıydı bir şey? Hiçbir şey yoktu. Tamam bir önceki pozisyon sarı karttı, orada vermeliydi ama vermedi. Sonra o pozisyonda bir şey yokken verdi sarıyı. Şaka gibi inanamıyorum. Hayatımda ilk kez 2 kere derbi kaçırıyorum bir sezonda. Bütün maç boyunca kimseye değmemeye çalıştım. Zaten maçın sonunda sarı kartı görünce tamamen koptum. Aklım ona gitti” dedi.

HABERTÜRK SPOR / AHMET SELİM KUL