02 Mayıs 2017 Salı, 10:41:47 | Güncelleme: 10:54:52
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HABERTÜRK SPOR / DENİZ BİRİCİK | Son yıllarda oyuncu yetiştirmekte sıkıntı çeken Türk futbolunda, genç bir yıldız pırıl pırıl parıldıyor...
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Beşiktaş ile amansız bir şampiyonluk yarışı veren Başakşehir’in sene başında Altınordu’dan transfer ettiği 20 yaşındaki yeteneği Cengiz Ünder, sergilediği müthiş performansla taraflı-tarafsız tüm futbolseverleri büyülüyor. Basamakları hızlı bir şekilde çıkan Cengiz’i, 10 yaşından beri tanıyan isimler şöyle yorumladı:
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Cengiz’i 10 yaşında Balıkesir Sındırgı’dan İzmir’e getiren Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "Bir çiçek ekersin ve büyüdüğünü görürsün. Bizim için de Cengiz böyle. Performansı bizim için sürpriz değil. Cengiz uluslararası kalitede bir oyuncu."
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"Emre Mor da çok iyi ama Cengiz daha iyi. İki ayağını kullanır, adam eksiltir, çok hızlıdır. Markajı çok zordur. Hem şutu iyi hem de asisti. Cengiz şu an Devler Ligi’nde rahat oynar. ManU’da, Porto’da 11’e girer."
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Altınordu A Takım Genel Kaptanı Sedat Gündoğdu, Cengiz’i 10 yaşındayken Balıkesir Sındırgı’da izlediğini belirterek şu ifadeleri kulllandı:
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"Bir gün bir telefon geldi ve Sındırgı’da köy çocuklarından bir spor okulu yapıldığını öğrendik. 25 çocuk arasından Cengiz’i gördüm. Hemen ailesiyle konuşup transfer ettik."
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"Cengiz bir şey istemedi. Ama okuluna 50 takım spor malzemesi hediye ettik. Altınordu’da kendini geliştirdikten sonra Başakşehir onun için en adresti."
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Buca Futbol Akademisi eski Genel Koordinatörü Murat Dizdar: "Bucaspor’da ilk ev tuttuğumuz oyuncu Cengiz’di. 10 yaşında kulübe geldi. Ailesi tamamen bize emanet etti, ‘Eti sizin, kemiği bizim’ dedi."
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"Biz de Cengiz’i kendi evladımız gibi yetiştirdik. Çok yetenekliydi. Hatta bir okul maçında kaleden kaleye goller attığı için Sedat hocası, Cengiz’e çok kızdı ve ‘Yeteneklisin ama arkadaşlarınla paslı oynamalısın’ demişti. Cengiz’in başarıları ile gururlanıyoruz."
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Buca’dan ayrılıp Altınordu’ya geçtiğinde alacaklarına karşılık Cengiz Ünder’in de yer aldığı 82 öğrecisini Altınordu’ya geçiren kulüp başkanı Mehmet Seyit Özkan: “Başakşehir’den ayrılırsa 10 milyon Euro’nun üzerinde bir fiyat olur."
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"Üstün bir oyun zekasına sahip. Bu performansı artacak. Çok saygılıdır. Cengiz’in içinde Hagi geneteği var. İnşallah Hagi gibi 30 metreden goller de atacak.”
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Başakşehir’in dünyaca ünlü golcüsü Emmanuel Adebayor: "Çok yetenekli bir futbolcu. Kendine dikkat eder ve gelişimini sürdürürse, Avrupa’nın yakından tanıyacağı büyük bir isim olabilir.”
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■ 14 Temmuz 1997’de Balıkesir’de doğdu.
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■ 2007’de Buca akademisine girdi. 2014’te Altınordu’da profesyonel oldu.
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■ Sezon başında 700 bin Euro’ya Altınordu’dan Başakşehir’e transfer oldu ve 5 yıllık sözleşme imzaladı.
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■ Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 3 milyon 750 bin Euro.
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■ Profesyonel kariyerinde ilk maçına Altınordu-F.Bahçe karşılaşmasında çıktı. (Aralık 2014)
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■ Süper Lig kariyerinde 1 maçta 2 gol attığı ilk takım Beşiktaş oldu.
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■ Süper Lig’de 28 maçta (27’si ilk 11) oynadı. 7 gol attı, 5 asist yaptı.
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■ Avrupa'da ve kupada 9 maça çıktı, 2 gol attı, 3 asist yaptı.
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■ Bu süreçte 2 kez A Milli formayı giydi, son Moldova maçında ilk golünü attı.
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■ Süper Lig’de ilk golünü, 6. haftada 5-0 kazanılan Alanya deplasmanında kaydetti.
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■ 20 gol pozisyonuna girdi, 7’sini gole çevirdi.
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■ 44 şutta 22 isabet yakaladı (Yüzde 50 oran).
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UEFA'NIN HARİKA ÇOCUĞU
Cengiz Ünder, Başakşehir’deki performansıyla şubat ayı ortalarında UEFA tarafından haftanın ‘Wonderkid’i (harika çocuk) seçilmişti.
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Genç yıldıza övgüler yağdıran UEFA’nın resmi sitesi, teknik direktör Abdullah Avcı ve kaptan Emre Belözoğlu’ndan Cengiz hakkında görüşler alıp, 20 yaşındaki yeteneğe geniş yer ayırmıştı.