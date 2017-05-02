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"Biz de Cengiz’i kendi evladımız gibi yetiştirdik. Çok yetenekliydi. Hatta bir okul maçında kaleden kaleye goller attığı için Sedat hocası, Cengiz’e çok kızdı ve ‘Yeteneklisin ama arkadaşlarınla paslı oynamalısın’ demişti. Cengiz’in başarıları ile gururlanıyoruz."