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FUTBOL

Cengiz Ünder kimdir?

02 Mayıs 2017 Salı, 10:41:47

  • 1 Cengiz Ünder kimdir?
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    HABERTÜRK SPOR / DENİZ BİRİCİK | Son yıllarda oyuncu yetiştirmekte sıkıntı çeken Türk futbolunda, genç bir yıldız pırıl pırıl parıldıyor... 

  • 2 Cengiz Ünder kimdir?
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    Beşiktaş ile amansız bir şampiyonluk yarışı veren Başakşehir’in sene başında Altınordu’dan transfer ettiği 20 yaşındaki yeteneği Cengiz Ünder, sergilediği müthiş performansla taraflı-tarafsız tüm futbolseverleri büyülüyor. Basamakları hızlı bir şekilde çıkan Cengiz’i, 10 yaşından beri tanıyan isimler şöyle yorumladı:

  • 3 Cengiz Ünder kimdir?
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    Cengiz’i 10 yaşında Balıkesir Sındırgı’dan İzmir’e getiren Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "Bir çiçek ekersin ve büyüdüğünü görürsün. Bizim için de Cengiz böyle. Performansı bizim için sürpriz değil. Cengiz uluslararası kalitede bir oyuncu."

  • 4 Cengiz Ünder kimdir?
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    "Emre Mor da çok iyi ama Cengiz daha iyi. İki ayağını kullanır, adam eksiltir, çok hızlıdır. Markajı çok zordur. Hem şutu iyi hem de asisti. Cengiz şu an Devler Ligi’nde rahat oynar. ManU’da, Porto’da 11’e girer."

  • 5 Cengiz Ünder kimdir?
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    Altınordu A Takım Genel Kaptanı Sedat Gündoğdu, Cengiz’i 10 yaşındayken Balıkesir Sındırgı’da izlediğini belirterek şu ifadeleri kulllandı: 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 4 dakika önce
    büyük ihtimalle fenerbahçeye transfer olur , oradan da anadolu kulüplerinin birinde jübile yapar.
  • Misafir 10 dakika önce
    umarım avrupaya gidr. yoksa tr de2-3 senede erir gider
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