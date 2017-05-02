Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?

02 Mayıs 2017 Salı, 11:53:30 | Güncelleme: 12:02:47
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Fenerbahçe'de sezon sonu takımdan ayrılacağı kesinleşen Dick Advocaat'ın yerine Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğe getirileceği haberleri gündemi meşgul ederken, hoca konusunda kulübün en yetkili ağızlarından Mahmut Uslu'dan açıklama geldi.
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A Spor'a konuşan F.Bahçe Basın Sözcüsü ve Genel Sekreteri Uslu şunları söyledi:
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"Başkanımız Aziz Yıldırım'ın söylediği gibi Advocaat ile yollar ayrılmıştır. Şu anda 2 yerli teknik direktörle görüşüyoruz."
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"Ayrıca gündemimizde bir yabancı teknik adam var. Büyük ihtimalle önümüzdeki sezon yolumuza yerli bir hocayla devam ederiz."
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"Ayrıca kadroda köklü değişiklikler yapacağız."
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Yeni hocanın yüksek ihtimalle yerli olacağını belirten Uslu'nun bu açıklaması Aykut Kocaman seçeneğini hayli güçlendirirken, ikinci yerli adayın da Leverkusen'de aradığını bulamayan Tayfun Korkut olduğu öğrenildi.
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Bu arada Uslu, Lens için de kararın yeni hoca tarafından verileceğini belirtti. (Fotomaç)
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HULUSİ BELGÜ DİĞER ADAYI AÇIKLADI
Fenerbahçe'deki son başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım'ın karşısına rakip olarak çıkan Hulusi Belgü teknik direktörlük için görüşülen isimleri açıkladı.
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Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, A Spor’da yaptığı açıklamada 2 yerli, 1 de yabancı teknik adamla görüştüklerini açıklamıştı.
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Hulusi Belgü, yerli isimlerden birinin tahmin edildiği gibi Aykut Kocaman diğerinin ise Bülent Uygun olduğunu söyledi.
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Belgü, Yıldırım’ın Bülent Uygun’u daha çok istediğini de öne sürdü.
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SHCIMIDT SÜRPRİZİ
Fenerbahçe Pazar günü Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerken tribünlerde sürpriz bir isim vardı... El Cezire takımının yardımcı koçu Piet Hamberg.
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63 yaşındaki teknik adamın Mouusa Sow ve Emmanuel Emenike'yi izlediği iddia edildi. Hatta Emenike'nin bu yüzden oyuna alındığı konuşuldu.
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İşin bir başka ilginç yönü ise Hamberg'in Roger Schmidt'in Salzburg'ta asistanı olması. (Fotospor)