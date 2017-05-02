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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?

02 Mayıs 2017 Salı, 11:53:30

  • 1 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
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    Fenerbahçe'de sezon sonu takımdan ayrılacağı kesinleşen Dick Advocaat'ın yerine Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğe getirileceği haberleri gündemi meşgul ederken, hoca konusunda kulübün en yetkili ağızlarından Mahmut Uslu'dan açıklama geldi. 

     

  • 2 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
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    A Spor'a konuşan F.Bahçe Basın Sözcüsü ve Genel Sekreteri Uslu şunları söyledi:

  • 3 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
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    "Başkanımız Aziz Yıldırım'ın söylediği gibi Advocaat ile yollar ayrılmıştır. Şu anda 2 yerli teknik direktörle görüşüyoruz."

  • 4 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
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    "Ayrıca gündemimizde bir yabancı teknik adam var. Büyük ihtimalle önümüzdeki sezon yolumuza yerli bir hocayla devam ederiz."

  • 5 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
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    "Ayrıca kadroda köklü değişiklikler yapacağız."

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