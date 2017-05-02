UEFA'dan EURO 2024 ev sahipliği için yeni kriter

UEFA, Türkiye ve Almanya'nın ev sahibi olmak için yarışacağı Euro 2024 kriterleri arasına 'insan haklarına saygı'yı da ekledi.



UEFA'dan yapılan basın açıklamasında, Türk ve Alman yetkililerin Perşembe günü İsviçre'nin Nyon kentinde adaylık sürecine dair detaylı bir şekilde bilgilendirildiği ifade edildi. Bu toplantıda, aday ülkelerin yerine getirmesi gereken kriterler arasına, tarihte ilk kez, insan haklarıyla ilgili bir koşulun da yer aldığı dile getirildi.



Açıklamada, "Bu kriterler, Birleşmiş Milletler'in 'İş ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri' ve diğer BM sözleşmelerine dayanarak ve Spor ve Haklar Birliği'yle yakın iş birliği içerisinde oluşturulmuştur. Ayrıca, yolsuzluk karşıtı önlemler ve uyumluluk kriterleri de adaylık gereklilikleri olarak değerlendirilmiştir." sözleri kullanıldı.

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