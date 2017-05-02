TFF 1'inci Lig'de 31'inci hafta karşılaşmasında Ümraniyespor ile Denizlispor kozlarını paylaşacak. Süper Lig yolundakki Ümraniyespor'un puan kaybına tahammülü yok. Peki, Ümraniyespor-Denizlispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın tüm detayları...

ÜMRANİYESPOR-DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İlk kez yükseldiği TFF 1'nci Lig'de büyük sürpriz yaparak Süper Lig'i zorlayan Ümraniyespor, Denizlispor'u konuk ediyor. 30 haftada topladığı 47 puanla4'üncü sırada bulunan Ümraniyespor, son 4 haftaya girilirken puan kaybı yaşamak istemiyor. Play-off'un içinde kalma hesapları yapan Ümraniyespor'da, tek hedef seyircisinin desteğiyle Denizlispor'u evine eli boş göndermek. Suların bir türlü durulmadığı Denizlispor, 35 puanla 11'nci sırada yer alıyor. Düşme hattının 6 puan üzerinde bulunan Yeşil Siyahlılar, Ümraniye deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek hem alt sıradaki takımlardan uzaklaşmak hem de ligi ilk 10 içerisinde tamamlamak istiyor. Ümraniye Belediyesi İlçe Stadı'nda oynanacak Ümraniyespor-Denizlispor maçı 2 Mayıs Salı Günü (bugün) saat 16.00'da başlayacak. Zorlu mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

ÜMRANİYESPOR'UN 10 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

En son mağlubiyetini deplasmanda Boluspor'a karşı alan Ümraniyespor, ligin 20. haftasından bu yana yenilgi yüzü görmüyor. Erkan Sözeri'nin öğrencileri, bu 10 maçlık yenilmezlik serisinde 6 beraberlik ve 4 galibiyet alırken, 2 aydır mağlup olmuyor.

Ümraniyespor, ligde 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde ederek 47 puanla 4. sırada yer alırken, kırmızı-beyazlı ekipte en skorer isim de ligde attığı 10 gol ile genç oyuncu İbrahim Akdağ oldu.

DENİZLİSPOR'DA GALİBİYET PRİMİ 200 BİN TL

Sakatlıkları yüzünden sezonu kapatan Veli ve Alperen ile özel izinle Hollanda'ya giden Kappel forma giyemeyecek. Deplasmanlarda daha iyi oynayıp daha başarılı sonuçlar aldıklarına dikkat çeken Teknik Direktör Kenan Atik, "Güçlü bir rakiple karşılaşacağız ancak biz de iyi bir takımız. Amacımız bu maçı kazanıp, tüm endişeleri geride brakmak" diye konuştu. Bu arada yönetim galibiyet primini toplam 200 bin TL olarak açıkladı.