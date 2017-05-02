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Antalyaspor'da çifte imza

Antalyaspor, orta saha oyuncuları Yekta ile Charles'in sözleşmesindeki 1 yıl uzatma opsiyonu, 2 futbolcunun da bu sezon 20 maçta forma giymeleri nedeniyle otomatik olarak 1 yıl daha uzatıldı

02 Mayıs 2017 Salı, 12:50:10 Güncelleme: 12:55:09

Geçen yıl devre arasında 2.5 yıllığına Antalyaspor'a imza atan Brezilyalı  Charles'in sözleşmesindeki 1 yıl uzatma opsiyonu, otomatik olarak devreye girdi. Sözleşmesinde 20 maçta forma giymesi halinde 1 yıl uzatma opsiyonu yer alan Charles, bu sezon performansıyla sözleşme bitiş tarihini 31 Mayıs 2018'den 2019 yılına taşıdı.

Geçen yıl devre arasında Antalyaspor'a 1,5 yıllığına ve 1 yıl uzatma opsiyonlu imza atan Yekta'nın ise sezon sonunda sona erecek sözleşmesi de 20 maçta oynamasıyla 1 yıl uzadı. Yekta'nın sözleşmesi 31 Mayıs 2018'de sona erecek.

Öte yandan Antalyaspor'da gelecek yılın kadrosunu oluşturma amacıyla transfer çalışmaları devam ediyor. Gelecek sene hem üst sıralara oynamayı hedeflerken Avrupa kupalarına katılmak da istelen kırmızı beyazlılarda yurt içi ve yurt dışından oyuncu taramaları sürüyor. İç transferde de kadrosundaki oyunculardan bazılarıyla yolları ayırmayı düşünen Antalyaspor'da yönetim teknik direktör Rıza Çalımbay'ın görüşlerine göre transfer rotasını çizecek.


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