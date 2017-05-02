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FUTBOL

Mesut Özil ve Fenerbahçe iddiası

02 Mayıs 2017 Salı, 13:00:16

  • 1 Mesut Özil ve Fenerbahçe iddiası
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    Premier Lig'de hafta sonu Tottenham deplasmanından eli boş dönen Arsenal'da, Mesut Özil'in performansı büyük hayal kırıklığı yaşattı.

  • 2 Mesut Özil ve Fenerbahçe iddiası
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    Maç boyuncaki isteksiz görüntüsü, maç sonunda çağrıldığı doping testine girmek istememesi ve sonrasında kapıları tekmeleyerek öfkeden çılgına dönmesi, Alman futbolcu için işlerin yolunda gitmediğini gözler önüne serdi.

  • 3 Mesut Özil ve Fenerbahçe iddiası
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    Üst üste gelişen bu olaylar, yıldız oyuncunun takımdaki geleceği hakkında çıkan spekülasyonların sayısını artırdı.

  • 4 Mesut Özil ve Fenerbahçe iddiası
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    Uzun süredir Arsenal ile Mesut Özil arasında sözleşme görüşmeleri devam ederken, yıldız oyuncunun istediği 300 bin Pound'luk rakam, anlaşmanın çıkmasına engel oluyor.

  • 5 Mesut Özil ve Fenerbahçe iddiası
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    İngiliz Telegraph Sport, Mesut Özil'in yeni kontrat konusundaki 'tok' tavrı sonrası, Arsenal'in bir süre Mesut için gelecek teklifleri dinleme kararı aldığını iddia etti.

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