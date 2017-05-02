40 yıllık Süper Lig hasretini dindirmeye çok yaklaşan Giresunspor TFF 1'inci Lig'in 31'nci haftasında küme düşmeme mücadelesi veren Mersin İdmanyurdu'nu konuk ediyor. 2 takımın da puan kaybına tahammülü yok. Peki, Giresunspor - Mersin İdmanyurdu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

GİRESUNSPOR - MERSİN İDMANYURDU MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

TFF 1'inci Lig'de heyecan dolu bir sezon yaşanıyor. Küme düşmeme mücadelesi veren takımlar ve Süper Lig'e çıkmak isteyen takımların puanları birbirine çok yakın. Kıyasıya bir mücadelebib yaşandığı TFF 1'inci Lig'de Karadeniz ekibi Giresunspor, Akdeniz ekibi Mersin İdmanyurdu ile karşılaşacak. Karabükspor'u Süper Lig'e çıkaran Yücel İldiz bu kez Giresunspor'u Süper Lig'e çıkarmaya yakın. 47 puanla ligde 5'inci sırada bulunan Giresunspor, play-off'ların içinde bulunuyor. 4'üncü sıradaki Ümraniyespor'un da , play-off'taki son takım Boluspor'un da puanı 47. Play-off'un hemen dışındaki Göztepe'nin ise puanı 46. Hataların telafisinin olmadığı haftalara girilirken Giresunspor, 40 yıllık hasreti dindirerek Süper Lig'e çıkmak için mutlaka kazanmak zorunda. Diğer yandan düşme hattındaki mücadele de el yakıyor. Son 4 haftaya girilirken ligde kalmaya çalışan Mersin İdmanyurdu'nun da tek çaresi kazanmak. Ligde 25 puanla son sırada bulunan Mersin İdmanyurdu, Giresunspor deplasmanında kaybederse ligde kalma şansını mucizelere bırakacak. Birçok hesabın yapıldığı kritik Giresunspor - Mersin İdmanyurdu maçı 2 Mayıs Salı günü (bugün) saat 18.30'da başlayacak. Giresun Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT Avaz'dan canlı yayınlanacak. Karşılaşmada Koray Gençerler düdük çalacak.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ KARŞILAŞMALAR

Giresunspor 2 - 1 Mersin İ.Y

Giresunspor 1 - 1 Mersin İ.Y

Mersin İ.Y 1 - 3 Giresunspor

Giresunspor 0 - 2 Mersin İ.Y

Mersin İ.Y 4 - 1 Giresunspor

Giresunspor 2 - 1 Mersin İ.Y

Mersin İ.Y 1 - 0 Giresunspor

Giresunspor 1 - 2 Mersin İ.Y

Giresunspor 0 - 3 Mersin İ.Y

Mersin İ.Y 0 - 2 Giresunspor

GİRESUNSPOR BAŞKANI ÖZKUL: PLAY-OFF'UN EN GÜÇLÜ ADAYLARINDAN BİRİYİZ

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, kulüp başkan yardımcısı İbrahim Özkul, play-off'un en büyük adaylarından biri olduklarını söyledi.

Özkul, yaptığı açıklamada, ilk altı içerisindeki takımların puanlarının birbirine çok yakın olduğuna dikkati çekerek, ligde her türlü sonucun ortaya çıkabileceği bir tablo olduğuna işaret etti.

Süper Lig için ellerinden gelen en iyi mücadeleyi sergileyeceklerini dile getiren Özkul, "İlk iki veya play-off'ta yer alacağımıza inanıyoruz. Kalan 4 maçı en iyi geçen takımlar play-off'a kalacak. Biz de play-off'un en büyük adaylarından biriyiz. Kalan 4 maçı kazanıp 12 puan toplamak istiyoruz." diye konuştu.

Özkul, yarın sahalarında Mersin İdman Yurdu ile karşılaşacaklarını ifade ederek, "Rakibin ligdeki konumu belli, ligde kalma adına iyi bir mücadele sergileyeceklerdir. Kolay bir maç olmayacak ama biz kazanmak için sahada olacağız. Bundan sonra her maç altın değerinde puanlar içeriyor." değerlendirmesinde bulundu.