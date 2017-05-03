MAÇ SONUCU: REAL MADRID: 3 - ATLETICO MADRID: 0 - (Dk. 10, 73 ve 86 Cristiano Ronaldo)

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REAL MADRID: Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Modric, Kroos, Isco, Ronaldo, Benzema

YEDEKLER: Casilla, Nacho, Kovacic, Asensio, Vazquez, James, Morata

TEKNİK DİREKTÖR: Zinedine Zidane

ATLETICO MADRID: Oblak, Hernandez, Savic, Godin, Luis, Gabi, Koke, Saul, Carrasco, Gameiro, Griezmann

YEDEKLER: Moya, Alberto, Tiago, Thomas, Gaitan, Correa, Torres

TEKNİK DİREKTÖR: Diego Simeone

SON 10 MAÇTA ATLETICO ÜSTÜN

İki takım arasında oynanan İspanya Kupası, Şampiyonlar Ligi ve La Liga'daki son 10 maçta Atletico Madrid 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 5 maç berabere biterken, kalan 2 maçı ise Real Madrid kazandı.

İKİ TAKIM YARI FİNALE NASIL GELDİ?

REAL MADRID

Real Madrid, F Grubu'nu 3 galibiyet, 3 beraberlikle ile 12 puan toplayarak Alman temsilcisi Dortmund'un ardından ikinci sırada bitirdi. Son 16 turunda Napoli ile eşleşen İspanyol ekibi, iki maçta da rakibini 3-1'lik skorlarla geçerek çeyrek finale yükseldi.

Los Galacticos, çeyrek finalde karşılaştığı Bayern Münih'i deplasmanda 2-1 yenerken, evindeki karşılaşmayı da aynı skorla kaybedince maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda iyi bir oyun ortaya koyan Madrid, rakibini 4-2'lik skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi.

ATLETICO MADRID

Şampiyonlar Ligi'ne D Grubu'nda başlayan Atletico Madrid grupta oynadığı 6 maçın 5'ini kazanıp, 1'ini kaybetti. 15 puan toplayan Atletico Madrid grubunu lider tamamladı. Son 16 aşamasında Bayer Leverkusen'i deplamanda 4-2 yenip kendi evinde 0-0 berabere kalan Atletico, turu geçen taraf oldu.

Çeyrek finalde ise Leicester City ile eşleşen Diego Simeone'nin öğrencileri evindeki maçı 1-0 kazanıp, deplasmandan 1-1'lik skorla dönerek yarı finale yükseldi.