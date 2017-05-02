Real Madrid - Atletico Madrid | CANLI YAYIN

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçları start alıyor. Yarı final ilk maçında İspanya'nın iki güçlü temsilcisi Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya...



Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak dev karşılaşmada Real Madrid, saha ve seyirci avantajını skora yansıtarak sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Ligde bir maç eksiğine rağmen lider olan Real Madrid hem lig şampiyonluğu hem de Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmanın peşinde...

Atletico Madrid ise, ilk maçtan avantajlı ayrılarak kendi sahasında oynanacak rövanş karşılaşmasında turu geçmeyi planlıyor. Daha önce iki kez rakibine finalde boyun eğen Atletico bu kez şanssızlığını kırarak önce turu geçmek, sonra da kupaya uzanmak amacında...

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REAL MADRID - ATLETICO MADRID

REAL MADRID: Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Modric, Kroos, Isco, Ronaldo, Benzema

YEDEKLER: Casilla, Nacho, Kovacic, Asensio, Vazquez, James, Morata

TEKNİK DİREKTÖR: Zinedine Zidane

ATLETICO MADRID: Oblak, Hernandez, Savic, Godin, Luis, Gabi, Koke, Saul, Carrasco, Gameiro, Griezmann

YEDEKLER: Moya, Alberto, Tiago, Thomas, Gaitan, Correa, Torres

TEKNİK DİREKTÖR: Diego Simeone

FORM DURUMLARI MUAZZAM

İki takımın son maçlarına bakıldığında form durumları çok iyi gözüküyor. Real Madrid tüm kulvarlarda oynadığı son 10 maçın 8'ini kazanırken 1 maçını kaybetti, 1 maçında da berabere kaldı. Atletico Madrid ise 10 maçın 7'sini kazanırken, 1 mağlubiyet, 2 de beraberlik aldı.

SON 10 MAÇTA ATLETICO ÜSTÜN

İki takım arasında oynanan İspanya Kupası, Şampiyonlar Ligi ve La Liga'daki son 10 maçta Atletico Madrid 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 5 maç berabere biterken, kalan 2 maçı ise Real Madrid kazandı.

İKİ TAKIM YARI FİNALE NASIL GELDİ?

REAL MADRID

Real Madrid, F Grubu'nu 3 galibiyet, 3 beraberlikle ile 12 puan toplayarak Alman temsilcisi Dortmund'un ardından ikinci sırada bitirdi. Son 16 turunda Napoli ile eşleşen İspanyol ekibi, iki maçta da rakibini 3-1'lik skorlarla geçerek çeyrek finale yükseldi.

Los Galacticos, çeyrek finalde karşılaştığı Bayern Münih'i deplasmanda 2-1 yenerken, evindeki karşılaşmayı da aynı skorla kaybedince maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda iyi bir oyun ortaya koyan Madrid, rakibini 4-2'lik skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi.

ATLETICO MADRID

Şampiyonlar Ligi'ne D Grubu'nda başlayan Atletico Madrid grupta oynadığı 6 maçın 5'ini kazanıp, 1'ini kaybetti. 15 puan toplayan Atletico Madrid grubunu lider tamamladı. Son 16 aşamasında Bayer Leverkusen'i deplamanda 4-2 yenip kendi evinde 0-0 berabere kalan Atletico, turu geçen taraf oldu.

Çeyrek finalde ise Leicester City ile eşleşen Diego Simeone'nin öğrencileri evindeki maçı 1-0 kazanıp, deplasmandan 1-1'lik skorla dönerek yarı finale yükseldi.