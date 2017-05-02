Safet Susiç, Vagner Love'ı bekliyor

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, amaçlarının kalan 5 maçı en iyi şekilde oynayarak, daha fazla puan toplamak olduğunu bildirdi.

Susic, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada Spor Toto Süper Lig'den hangi takımın düşeceği konusuyla ilgilenmediklerini belirtti. Son 2 maçta kaybettiklerini hatırlatan Susic, "Özellikle son maçta Kayseri'ye karşı iyi oynamadık ve gol de atamadık. Biraz düştük ama umarım gelecek maçlarda daha iyi olacağız. Bizim amacımız son 5 maçı iyi bir şekilde oynamak, daha fazla puan toplamak. Gelecek maçlarda Vagner Love da bizimle olacak. Vagner bizim için önemli bir oyuncu ve onun eksikliğini hissediyoruz." diye konuştu.

Konya deplasmanında kendilerini zorlu bir maçın beklediğini aktaran Susic, ilk maçlarda taraftarlar arasında yaşanan gerginliğin unutulması gerektiğini vurguladı. Maçın sahada oynandığını, tribünde oynanmadığını dile getiren Susic, "Daha önce Konya'da da çalıştım ve çok güzel bir ilişkimiz vardı. Maç sahada oynanıyor, hiçbir sıkıntı olmaz. Çünkü Konyaspor'un çok iyi bir yönetimi var." ifadelerini kullandı.

Atiker Konyaspor'a karşı her zaman sempati duyduğunu kaydeden Susic, daha önce çalıştığı takımda çok iyi anılarının olduğunu anlattı. "Konyaspor, Alanyaspor ile en sevdiğim takım" diyen Susic, "Orada üç tane sevdiğim oyuncu var. Boşnak oyuncular iyi. Konya'nın hocası benim hem eski öğrencim hem de eski yardımcım. Konyaspor'u seviyorum, sayıyorum. Umarım Türkiye Kupası'nı alırlar." değerlendirmesinde bulundu.



VAGNER LOVE TAKIMLA ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Öte yandan Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Osmanlıspor maçı hazırlıkları sırasında antrenmanda sakatlanan golcü futbolcu Vagner Love, takımla çalışmalara başladı.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda turuncu-yeşilli takım, tam kadro çalıştı. Yenileme çalışmasının yapıldığı idman yaklaşık 1,5 saat sürdü.