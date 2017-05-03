FUTBOL
Real Madrid: 3 - Atletico Madrid: 0 | MAÇ SONUCU
02 Mayıs 2017 Salı, 23:39:28 | Güncelleme: 03 Mayıs 2017 Çarşamba, 00:05:32
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Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İspanya'nın iki güçlü ekibi Real Madrid ve Atletico Madrid, Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geldi.
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Real Madrid sahaya Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Modric, Kroos, Isco, Ronaldo, Benzema 11'i ile çıktı.
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Atletico Madrid ise deplasmanda Oblak, Hernandez, Savic, Godin, Luis, Gabi, Koke, Saul, Carrasco, Gameiro, Griezmann kadrosuyla mücadele verdi.
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Maçta ilk tehlikeli pozisyonu Real Madrid yakaldı. 7'de ceza sahası içine giren Daniel Carvajal'in 'trivela'sını Jan Oblak kurtardı.
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3 dakika sonra ise gol geldi. Sağ kanattan ortayı yapan Ramos savunmadan seken topun ardından bir kez daha içeriye doldurdu, Ronaldo kafayı vurdu ve ev sahibi 1-0 öne geçti.
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Atletico Madrid cephesi golden önce ofsayt olduğu yönünde itiraz etse de karar değişmedi.
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Tekrar pozisyonda Ramos'un ilk ortası öncesi Ronaldo'nun net şekilde ofsayt pozisyonunda olduğu görüldü.
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Real Madrid golden sonra da atak bir görüntü sergiledi. 16'da Varane, 17'de ise Isco'nun şutlarında Oblak gole izin vermedi.
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29. dakikada sol kanattan Ronaldo'nun ortasında Benzema şık bir vuruş yaptı ancak top dışarı çıktı.
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İlk yarının son dakikasında bu kez Modric ceza sahası dışından kaleyi yokladı ancak top çerçeveyi bulmadı ve ilk 45 dakika 1-0 sona erdi.
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İkinci yarıda da sahada Real Madrid'in üstünlüğü vardı.
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57'de Atletico Madrid'de Yannick Ferreira-Carrasco kaleyi yokladı ama top dışarı çıktı.
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3 dakika sonra bu kez Koke ceza sahası dışından kaleyi yokladı ama top yine kaleyi bulmadı.
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73. dakikada Benzema'nın pasıyla topla buluşan Ronaldo, Oblak avladı ve durumu 2-0'a getirdi.
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86'da bir kez daha sahneye çıkan Portekizli süperstar, attığı golle hat-trick yaptı ve 3-0'lık galibiyeti ilan eden isim oldu.
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Ronaldo bu maçın ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki son 3 maçında 8 gol kaydetmiş oldu.
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Portekizli yıldız ayrıca Şampiyonlar Ligi'ndeki hat-trick sayısını 7'ye çıkararak bu alanda zirvede yer alan Lionel Messi'yi de yakaladı