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Real Madrid: 3 - Atletico Madrid: 0 | MAÇ SONUCU

02 Mayıs 2017 Salı, 23:39:28

  • 1 Real Madrid: 3 - Atletico Madrid: 0 | MAÇ SONUCU
    1 | 17

    Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İspanya'nın iki güçlü ekibi Real Madrid ve Atletico Madrid, Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geldi. 

  • 2 Real Madrid: 3 - Atletico Madrid: 0 | MAÇ SONUCU
    2 | 17

    Real Madrid sahaya Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Modric, Kroos, Isco, Ronaldo, Benzema 11'i ile çıktı. 

  • 3 Real Madrid: 3 - Atletico Madrid: 0 | MAÇ SONUCU
    3 | 17

    Atletico Madrid ise deplasmanda Oblak, Hernandez, Savic, Godin, Luis, Gabi, Koke, Saul, Carrasco, Gameiro, Griezmann kadrosuyla mücadele verdi.

  • 4 Real Madrid: 3 - Atletico Madrid: 0 | MAÇ SONUCU
    4 | 17

    Maçta ilk tehlikeli pozisyonu Real Madrid yakaldı. 7'de ceza sahası içine giren Daniel Carvajal'in 'trivela'sını Jan Oblak kurtardı.

  • 5 Real Madrid: 3 - Atletico Madrid: 0 | MAÇ SONUCU
    5 | 17

    3 dakika sonra ise gol geldi. Sağ kanattan ortayı yapan Ramos savunmadan seken topun ardından bir kez daha içeriye doldurdu, Ronaldo kafayı vurdu ve ev sahibi 1-0 öne geçti.

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