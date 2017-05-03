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Fenerbahçe'de derbi bilmecesi!

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 01:11:26

Dick Advocaat, Beşiktaş derbisi öncesinde sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor. Hollandalı hocanın 5 mevkide karar vermesi gerekiyor

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    HABERTÜRK SPOR / Ahmet Selim KUL

    Fenerbahçe’de Dick Advocaat derin düşüncelere dalmış durumda... 

  • 2 Fenerbahçe'de derbi bilmecesi!
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    Sakat ve cezalı oyuncular sebebiyle Beşiktaş’a karşı neredeyse sil baştan bir kadro ile çıkmaya hazırlanan Hollandalı teknik adamın 5 mevkide oynayacak oyuncular için karar vermesi gerekiyor.

  • 3 Fenerbahçe'de derbi bilmecesi!
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    İşte Fenerbahçe’nin Beşiktaş maçı kadrosu ihtimalleri...

  • 4 Fenerbahçe'de derbi bilmecesi!
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    KALE: Fenerbahçe’de cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında oynayamayan Volkan Demirel, Beşiktaş derbisinde kaleyi koruyacak. 

  • 5 Fenerbahçe'de derbi bilmecesi!
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    Öte yandan sezonu kapatan Fabiano’nun yerine kulübede Ertuğrul oturacak.

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