Fenerbahçe'de derbi bilmecesi!

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 01:11:26 | Güncelleme: 04:20:07
Dick Advocaat, Beşiktaş derbisi öncesinde sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor. Hollandalı hocanın 5 mevkide karar vermesi gerekiyor
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HABERTÜRK SPOR / Ahmet Selim KUL
Fenerbahçe’de Dick Advocaat derin düşüncelere dalmış durumda...
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Sakat ve cezalı oyuncular sebebiyle Beşiktaş’a karşı neredeyse sil baştan bir kadro ile çıkmaya hazırlanan Hollandalı teknik adamın 5 mevkide oynayacak oyuncular için karar vermesi gerekiyor.
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İşte Fenerbahçe’nin Beşiktaş maçı kadrosu ihtimalleri...
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KALE: Fenerbahçe’de cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında oynayamayan Volkan Demirel, Beşiktaş derbisinde kaleyi koruyacak.
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Öte yandan sezonu kapatan Fabiano’nun yerine kulübede Ertuğrul oturacak.
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SAĞ BEK: Şener’in uzun süreli sakatlığı ‘kırmızı alarma’ neden oldu.
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Ağrıları bulunan ve antrenmanlara katılmayan Van der Wiel’in bugün idmana çıkıp çıkmayacağı merak konusu.
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Bu mevki için bir diğer alternatif ise Ozan Tufan...
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Rize maçında ikinci yarı sağ bekte oynayan genç oyuncu soru işaretleri bıraksa da Van der Wiel’in antrenmanlara çıkmaması durumunda Beşiktaş karşısında sahada o olacak.
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STOPERLER: Stoper mevkisinde Skrtel’in forması garanti. Bir diğer kule Simon Kjaer’in her ne kadar ağrıları olsa da Rizespor maçında derbi düşünülerek dinlendirildi.
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Çok yüksek ihtimalle de derbide sahada olacak. Aksi bir durumda ise forma Roman Neustadter’in olacak.
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SOL BEK: Advocaat, her ne kadar Hasan Ali Kaldırım’a forma vermeyi istese de milli oyuncu hafta boyunca birçok idmanı kaçıracak.
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Topuğundaki ödem ve kanamadan dolayı Rizespor maçı sonrası iğne yaptıran Hasan, hafta boyunca ayağını dinlendirecek.
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Advocaat, Hasan’ın durumuna bakıp İsmail-Hasan Ali arasındaki son kararı cumartesi günü verecek.
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ORTA SAHA: Josef ve Alper Potuk’un formaları garanti gibi gözüküyor.
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Fakat burada oynayacak 3. isim tam bir muamma. Şu anda en güçlü gözüken isim Roman Neustadter...
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Ozan’ı sağ bekte kullanmayı düşünen Advocaat, Neustadter’i Mehmet Topal’ın yerine oynatıp Josef’in aynı görevini sürdürmesini hedefliyor.
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KANATLAR: Fenerbahçe’nin sağ kanadında yıldız oyuncu Jeremain Lens’in ayak bileğinde ciddi bir ağrı bulunsa da ne yapıp edilip dev derbiye yetiştirilmesi bekleniyor. Sol kanatta ise ciddi bir belirsizlik var.
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Oynadığı son maçlarda bir hayli etkili gözüken Aatif Chahechouhe ile Rizespor maçında 2 gol birden atan Sow arasında bir karar vermesi gereken Advocaat, henüz seçimini yapmış durumda değil.
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FORVET: Fenerbahçe’nin forvetteki gol silahı Robin van Persie olacak gibi gözükse de Moussa Sow’un Çaykur Rizespor maçı performansı Advocaat’ı düşündürüyor.
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RvP’ye Vodafone Arena’da çok büyük tepki olacağı gerçeğini de düşünen Hollandalı hoca yine de vatandaşını oynatma fikrine daha yakın.