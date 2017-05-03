Fatih Altaylı: "Dursun Özbek 'satmam' diye diye satıyor"

FATİH ALTAYLI | KÖŞEBAŞI

Galatasaray’a Çinliler talip olmuş. Dursun Özbek ‘satmam’ demiş. Siz olsanız satar mıydınız?

- Güldürmeyin beni. Kimmiş bu Çinliler merak ettim. 1 milyar 300 milyon Çinli var. Hangisi talip olmuş. Bilmem biliyor musunuz, Galatasaray Başkanı’nın bir Uzakdoğu lokantası var. Bence İstanbul’daki en iyi Uzakdoğu lokantası. Acaba diyorum orada çalışan Çinli garsonlar falan mı talip olmuş!

Başkan’ın röportajını okudum. Diyor ki, “Ben Galatasaray’ın hiçbir şeyini satmam.” Peki Galatasaray’ın arazilerini babam mı sattı! Bunu kendisine de söyledim. “Satmadım ki, orada proje geliştirdim” dedi. “Peki o arazilerde artık bir tasarruf hakkın kaldı mı?” diye sordum. “Kalmadı” dedi. Yani sattı. Ha, bir gayrımenkul yatırım ortaklığı kursaydı satmamış olurdu ama mevcut durumda sattı.

Şimdi diyor ki, ben Galatasaray’ın hiç bir şeyini satmam. Kardeşim gayrımenkullerini sattın, menkullerini satmam diyorsun. Büyük hata. Gayrımenkulü satarsan bir daha geri alamazsın ama menkulü satarsan para bulunca geri alabilirsin. Bunu bile bilmiyor. İkisi de satmak aslında.

ÖZBEK’E ALMANYA’DAN B12 VİTAMİNİ GETİRDİM!

- Pazartesi akşamı televizyon programında “Dursun Özbek 2018’de yeniden seçilirse kulüpten istifa ederim” dediniz. Ciddi miydiniz?

- Evet ederim. Çok da ciddiyim. Nedenini anlatayım. Benim Galatasaraylı olmamın bir nedeni var. Bu neden Galatasaray’ın temsil ettiği değerlerin benim hayatımda önemli olan değerlerle örtüşmesi. Bunlar Batılı değerler. Şimdi G.Saray bu değerleri kaybediyor. Yönetiminden, tribünün bir bölümüne kadar. Mesela eleştiri yaptılar diye bazı üyelerin disipline verilmesi gibi. Başkanın sürekli olarak ‘biz’ yerine ‘ben’ demesi gibi. Başkan’ın doğruları söylememesi gibi. Dursun Özbek bugün bir şey söylüyor ertesi gün söylediğini unutup bambaşka bir şey söylüyor. Habertürk’te söylüyor, ASpor’da ben öyle bir şey demedim diyor. Eşim Beşiktaşlı, üye oldu geçenlerde diyor. Ertesi gün eşim Galatasaraylı diyor. Bu Galatasaray başkanlığına yakışmaz. Ben kendisine B12 vitamini getirdim Almanya’dan. Hafızası güçlensin, böyle şeyler yapmasın diye.

ÖZBEK VE KARDEŞİ 2 YILDA BARÇA’YI DAĞITIR!

- Sneijder seneye kalmalı mı gitmeli mi?

- Para veren varsa gitmeli. Para veren yoksa kalmalı. Mesele Sneijder falan değil ki, mesele yönetim. Bu yönetim varken Sneijder’in yanına Messi, Ronaldo, Neymar üçlüsünü alsan oynamazlar. İddia ediyorum, Dursun Özbek’i ve kardeşini ve olmayan yönetimini Bayern Münih’e, Barcelona’ya, Real Madrid’e başkan yap, iki senede darmadağın olurlar.

YALMAN’DAN G.SARAYLILIK DERSİ

Bakın daha önce de anlatmışımdır, Alp Yalman Başkan. Beşiktaşlı bir futbolcuyu kaçırdık transfer dönemi. Tatko binasında noteri bekliyoruz. Sözleşme yapacağız. Rahmetli Süleyman Seba aradı Yalman’ı. Duyunca Sekreteri Renan’a “Başkan’a bağlama” dedik ama bağladı. Süleyman Abi “Alp’cim bizim futbolcumuzu kaçırmış sizinkiler. Lütfen geri yollar mısın” dedi. Alp Abi de hemen yolladı. “Abi haberim yok deseydin. Niye böyle yaptın” dedik. Yanıtı şu oldu: “G.Saray Başkanı bir futbolcu transferi için bir yalan söyleyecek kadar küçülmez.” Benim G.Sarayım, o G.Saray. Ben bugün olan bitenleri bir ara dönem olarak görmek istiyorum. Geçecek. Geçmezse, kalıcı olursa ben G.Sarayl değilim demektir.

GİT BUNU ALİ KOÇ'A ANLAT

- Başkan Aziz Yıldırım, seneye mayıs ayında kürsüye şampiyon olarak geleceklerini söyledi. Genel olarak nasıl baktınız?

- Aziz Yıldırım’ın söylediklerinin bazıları o kadar doğru ki, insan ‘helal olsun’ diyor. Tecrübe. Bilgi. Birikim. Akıl. Hepsi orada. Ama sonra öyle şeyler söylüyor ki, hepsi çöp oluyor. Bunun nedeni egosu. O konuşmasında da 10 şey söylüyor. 5’i çok doğru. 2’si kendi görüşü. Ama 3’ü öylesine yanlış, öylesine egosantrik ki, laflarının bir değeri kalmıyor. O konuşmada durduk yerde Ali Koç’a laf sokuyor. Fenerbahçe’ye sponsor olmamış da, Barcelona’ya olmuş Beko. Kardeşim git bunu Ali Koç’a anlat. İkna et. Belli ki, Beko uluslararası bir marka ile işbirliği yaparak uluslararası imajını güçlendirmeye çalışıyor. Ya Ali Koç’a daha doğrusu Beko yönetimini Fenerbahçe’nin uluslararası marka olduğuna ikna et, ya da uluslararası marka olmak için çalış.

BEŞİKTAŞ’TA BU KADAR REHAVET HİÇ GÖRMEDİM

- Beşiktaş kendisine göre hiç hesapta olmayan ağır bir yenilgi aldı. Sanki havaları kaçmış, iş bitmiş, formalite maçına çıkmış bir halleri vardı. Başakşehir maçını nasıl yorumluyorsunuz?

- Herhalde hep birlikte anlamışızdır Şenol Güneş’in neden hiç şampiyonluk havalarına girmediğini ve sürekli lig bitmedi diye konuştuğunu. Ben iki sezondur bu kadar rehavet içinde oynayan bir Beşiktaş görmemiştim. Lig bitmiş, şampiyon olmuşlar ve formalite maçına çıkmışlar gibi oynadılar. 18 dakikada falan değil, 10 dakikada tam üç gol yediler.

Beşiktaş’ta böyle bir hastalık var. Ne yazık ki, bazen oyuncuların konsantrasyonu öylesine kopuyor ki, sahada tanınmaz hale gelip peş peşe gol yiyebiliyorlar.

Fakat bir yandan hakem hatasını da konuşmak lazım. 2. gol ofsayt. 3-0’dan geriye gelemez başka, 2-0’dan geriye gelmek başka. Başkan Fikret Orman’ın da şampiyon olduk havalarına girmesinin bu sonuçta etkisi vardır diye düşünüyorum. Şimdi Beşiktaş, Fenerbahçe’ye de yenilirse her şey değişebilir.

GALATASARAY MAÇININ KOPYASINI OYNARLAR

- Bu hafta alınan sonuçlara bakarsanız Beşiktaş- F.Bahçe maçı nasıl olur? Ligin kader maçlarından birisi diyebilir miyiz?

- Bu maç beklenenden önemli hale geldi. Bana sorarsanız F.Bahçe, G.Saray maçının kopyasını oynayacaktır. 90 dakika kendi yarı alanında savunma yapacaktır. Beşiktaş’ın pas yollarını kesecektir. Arada Sow’la movla bir gol bulmaya çalışacaktır. Beşiktaş için zor maç olacak. F.Bahçe’nin şanssızlığı Mehmet Topal gibi çok önemli bir adamın bu maçta oynayamayacak olması. Orada büyük ihtimalle Ozan’dan yararlanmayı düşünür hoca. Ozan, Topal kadar 90 dakika boyunca konsantre olabilen bir futbolcu değil.

BURSA'YA 5 GOL ATSAN NE OLUR!..

- G.Saray tek pozisyon vermedi. Bu değişim rakibin kötü durumundan mı yoksa Tudor’un istediklerini daha iyi yaptığının işareti mi?

- Tudor’un etkisini hep görüyoruz ama sonuca yansıyan etkisi yok. G.Saray kimi yenebiliyor? Düşmeye oynayan Adana’yı yeniyor mesela. Bursa geçen hafta Akhisar’dan da 5 yedi. Bu maçı 5-0 alacağına, önceki maçları ve bu maçı 1’er sıfır kazansa daha iyi değil miydi? G.Saray kritik maçlarını kaybediyor, önemsizleri kazanıyor. Üzerinde yer alan takımlara 23 puan kaybetmiş. Yarısını alsa 14 puan fazla almış olacak, rakipleri ise en az 3’er puan geride olacaklar ki, bu da G.Saray’ı lider yapardı. Bursa’ya 5 atsan ne olur, 10 atsan ne olur. F.Bahçe’yi, Beşiktaş’ı, Trabzon’u, Başakşehir’i bir kez yenememişsin. Beşiktaş’la berabere kalmak dışında puan alamamışsın.

FENERBAHÇE'NİN BİLE ŞANSI VAR

- Bundan sonra ligin görünümü nasıl olur?

- Normali bu sıralamayla bitmesi. Bir ihtimal Trabzonspor’un, Galatasaray’ın üzerine çıkması olabilir ama zor görünüyor. Tabii futbol bu. Dediğim gibi Beşiktaş, Fenerbahçe’ye de yenilirse bambaşka bir görüntü çıkar ortaya.

- Başakşehir’in bu galibiyetinden sonra G.Saray ve F.Bahçe’nin ikincilik şansı bitti mi sizce?

- Hayır tam aksine F.Bahçe’nin bile 2.’lik, hatta şampiyonluk şansı oluştu. G.Saray ise çok kopuk zirveden. Üçünü birden geçme itimali yok.





EMENİKE SAHALARI DAHA FAZLA KİRLETMESİN

- Tarihte belki ilk kez bir siyahi oyuncu, bir beyaza ‘kokuyorsun’ hareketi yaptı...

- Emenike kötü bir insan imajı uyandırıyor. En azından bende. Rizespor ve Yacoubi bu olayı UEFA’ya, FIFA’ya kadar götürmeli. Emenike’nin spor sahalarını daha fazla kirletmesinin önüne geçilmeli. Neyse uzatmayayım. Ağzımdan kötü laflar çıkacak.

CENGİZ UÇMASIN AYNEN DEVAM ETSİN

- Başakşehirli Cengiz Ünder pırıl pırıl parlıyor. Üç gün arayla iki büyük takıma toplam 4 gol attı... Ona ne tavsiye edersiniz?

- Sakin olsun. Hakkında yazılanları okumasın, okusa da çok önemsemesin. Çünkü bugün onları yazanlar, yarın havaya girdi, şımardı derler. Cengiz kardeşim bilsin ki, iki maçla büyük futbolcu olunmaz. Lefter, Can Bartu, Metin Oktay, Bülent Korkmaz, Hagi, Metin-Ali-Feyyaz gibi devamlılığın olacak. Uçmasın. Aynen devam etsin. Bak Emre Mor’u bugün yerden yere vuruyorlar.