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03 MAYIS 2017
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Fenerbahçe'de derbi öncesi Van der Wiel krizi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:16:05

  • 1 Fenerbahçe'de derbi öncesi Van der Wiel krizi
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    Spor Toto Süper Lig'de son 7 maçın 6'sını kazanan ve kupada da final yolunda ilerleyen Fenerbahçe'de, Gregory Van der Wiel krizi patlak verdi.

  • 2 Fenerbahçe'de derbi öncesi Van der Wiel krizi
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    Şener Özbayraklı'nın Çaykur Rizespor maçında sol üst arka adalesinden sakatlanması nedeniyle Beşiktaş derbisini kaçıracak olması yeni bir sorunu gündeme getirdi.

  • 3 Fenerbahçe'de derbi öncesi Van der Wiel krizi
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    9 Nisan'daki Akhisar Belediyespor maçında 90 dakika oynadıktan sonra bir anda kadrodan kesilen Van der Wiel'in son durumu ortaya çıktı.

     

  • 4 Fenerbahçe'de derbi öncesi Van der Wiel krizi
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    Hollandalı oyuncunun, 23 Nisan'da oynanan Galatasaray derbisi öncesi tesislerde Teknik Direktör Dirk Advocaat ve kaptan Volkan Demirel'le tartıştığı belirlendi.

  • 5 Fenerbahçe'de derbi öncesi Van der Wiel krizi
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    Galatasaray maçı için yoğun bir hazırlık yapan Dirk Advocaat, ilk 11'de Wiel'i düşünürken öğrencisinden gelen şok tepkiye çok sinirlendi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 21 dakika önce
    gs ve bjk medyası işbaşında, devam edin bakalım fenerbahçe'de sanal krizler çıkarmaya..
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