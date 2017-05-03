Fenerbahçe'de derbi öncesi Van der Wiel krizi

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Wiel'in, "Kendimi mental olarak hazır hissetmiyorum" demesi üzerine bir hayli öfkelenen Advocaat'ın, "Böyle önemli bir maçta da hazır hissetmiyorsan, artık bizimle olmana da gerek yok" diyerek, Wiel'e kendisini takımda görmek istemediğini bildirdi.