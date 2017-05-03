Fenerbahçe'de derbi öncesi Van der Wiel krizi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:16:05 | Güncelleme: 10:21:43
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Spor Toto Süper Lig'de son 7 maçın 6'sını kazanan ve kupada da final yolunda ilerleyen Fenerbahçe'de, Gregory Van der Wiel krizi patlak verdi.
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Şener Özbayraklı'nın Çaykur Rizespor maçında sol üst arka adalesinden sakatlanması nedeniyle Beşiktaş derbisini kaçıracak olması yeni bir sorunu gündeme getirdi.
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9 Nisan'daki Akhisar Belediyespor maçında 90 dakika oynadıktan sonra bir anda kadrodan kesilen Van der Wiel'in son durumu ortaya çıktı.
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Hollandalı oyuncunun, 23 Nisan'da oynanan Galatasaray derbisi öncesi tesislerde Teknik Direktör Dirk Advocaat ve kaptan Volkan Demirel'le tartıştığı belirlendi.
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Galatasaray maçı için yoğun bir hazırlık yapan Dirk Advocaat, ilk 11'de Wiel'i düşünürken öğrencisinden gelen şok tepkiye çok sinirlendi.
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Wiel'in, "Kendimi mental olarak hazır hissetmiyorum" demesi üzerine bir hayli öfkelenen Advocaat'ın, "Böyle önemli bir maçta da hazır hissetmiyorsan, artık bizimle olmana da gerek yok" diyerek, Wiel'e kendisini takımda görmek istemediğini bildirdi.
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Umursamaz bir tavır sergileyerek Advocaat'ın ikazını dinlemeyen Wiel'i daha sonra kaptan Volkan Demirel de uyardı.
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Volkan'ın sert bir şekilde, "Hocanın sözünü dinlemek zorundasın. Huzuru bozmaya kimsenin hakkı yok" uyarısında bulunduğu ifade edildi.
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Van der Wiel'in Fenerbahçe kaptanını da ciddiye almaması üzerine tesislerde sinirlerin daha da gerildiği kaydedildi.
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Volkan'ın bir anda takım arkadaşının üzerine yürüdüğü, diğer oyuncuların araya girip zorlukla tansiyonu düşürmeye çalıştıkları aktarıldı.
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Buna rağmen durmayan Wiel'in gayrı ciddi tavırlar sergilemesi üzerine Volkan Demirel'in tepki göstermeye devam ettiği kaydedildi.
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Herhangi bir sakatlığı bulunmadığı belirtilen Van der Wiel'i artık Advocaat'ın takımda istemediği ve kalan maçlarda forma şansı vermeyeceği dile getirildi.
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Volkan Demirel, Van der Wiel'i sezon başı kampına katıldığında sıcak bir şekilde karşılamıştı. Ancak daha sonra yaşananlar ikilinin arasını açtı.
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Gregory van der Wiel, Fenerbahçe formasını 17 resmi maçta giydi. Gol atma başarısı gösteremeyen Hollandalı oyuncu tek asistini 27 Temmuz'da 2-1 kazandıkları Monaco maçında Emenike'ye yapmıştı.