TFF 1'inci Lig'de 31'inci hafta karşılaşmasında Göztepe ile Sivasspor kozlarını paylaşacak. Göztepe'nin de, Sivasspor'un da kazanmaktan başka çaresi yok. Peki, Göztepe - Sivasspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın tüm detayları...

GÖZTEPE-SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

TFF 1'inci Lig'de haftanın maçında Göztepe evinde Sivasspor'u konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta lider Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 1-0 kaybederek play-off'taki koltuğunu kaybeden Göztepe, Ümraniyespor'un puan kaybı yaşamasının ardından tekrar koltuğunu geri almak istiyor. Süper Lig hasretini dindirmek isteyen Yılmaz Vural'ın öğrencileri seyircisinin de desteğini arkasına alacağı maçı mutlaka kazanmak zorunda. Aksi halde Süper Lig yolunda kalan 3 haftada Göztepe'ye kazanmak da yetmeyecek, rakiplerinin puan kaybetmesini beklemek zorunda kalacak. Sivasspor ise Süper Lig'e doğrudan katılmanın hesaplarını yapıyor. Liderlik şansını henüz yitirmeyen ama Yiğidolar'da asıl hedef Eskişehirspor ile 2'ncilik mücadelesi. Eskişehir'le soluk soluğa yarışan Sivasspor, rakibinin kazandığı haftada kaybetmek istemiyor. Sivasspor maçı mutlaka kazanarak, Eskişehirspor ile aynı puana çıkmak ve rakibinin yapacağı ilk hatada Süper Lig koltuğu'na oturmak istiyor. TFF 1'inci Lig'de haftanın maçı olarak gösterilen Göztepe - Sivasspor maçı 3 Mayıs 2017 Çarşamba (bugün) saat 16.00'da başlayacak. Bornova İlçe Stadyumu'ndaki karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE'DE EKSİKLER CAN SIKIYOR

Göztepe'nin Süper Lig yolundaki en kritik maçında, cezalı olan stoperler Emrecan ve Lokman ile sağ bek Tanju'nun yanı sıra sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Hakan forma giyemeyecek. Sarı kart cezası biten golcü Umut ise görev verilmesi durumunda takımdaki yerini alabilecek.

GÖZTEPE'DE SIKI YÖNETİM

Türkiye 1'inci Ligi'nde pazar günü Evkur Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Göztepe'nin Başkanı Mehmet Sepil, yarın sahalarında oynayacakları Sivasspor maçı için takımında olağanüstü hal ilan etti.



Urla Adnan Süvari Tesisleri'ne giden Başkan Sepil'in futbolculara ligin son 5 haftası için sert kurallar koyduğu belirtildi. Oyuncuların tümüne yazılı ve görsel basına demeç vermeyi yasaklayan Mehmet Sepil'in kamp yapılan tesislere ve otellere de ziyaretçi alınmasını istemediği bildirildi.



Futbolcuların yakınlarının da lig bitimine kadar kampa alınmaması direktifini veren Başkan Sepil'in sosyal medya kullananları da sert bir dille uyardığı öğrenildi. Personelin de sosyal medya hesaplarından Göztepe ve futbolla ilgili paylaşımda bulunmasını yasaklayan Mehmet Sepil'in antrenman günlerinde de tesislerin kapısını dış dünyaya kapattığı açıklandı. Futbolcularından özel hayatlarına dikkat etmelerini, sadece maçlara odaklanmalarını isteyen Sepil'in en küçük disiplinsizliğe dahi taviz vermeyeceği kaydedildi.

SİVASSPOR'DA SAKATLIKLAR MORALLERİ BOZUYOR

1. Lig'de yarın deplasmanda Göztepe ile kritik bir maça çıkacak Sivasspor'da, cezalı Emre Kılınç'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Theofanis Gekas, Ziya Erdal ve Burhan Eşer'in durumu teknik ekibi düşündürüyor.

Ligde topladığı 52 puanla Eskişehirspor'un ardından 3. sırada yer alan kırmızı-beyazlı ekip, yarın deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçtan 3 puanla ayrılarak Süper Lig yolunda kritik bir virajı geçmenin hesaplarını yapıyor.

Zorlu karşılaşma öncesi Sivasspor'da sakat ve cezalı oyuncuların sayısının fazla olması ise teknik ekibin canını sıkıyor. Sakatlığı devam eden Yunan forvet Theofanis Gekas'ın yanı sıra sarı kart cezalısı genç orta saha oyuncusu Emre Kılınç da bu maçta forma giyemeyecek.

Sakatlıkları süren sol bek Ziya Erdal ile orta saha oyuncusu Burhan Eşer'in durumu ise bugün İzmir'de yapılacak son antrenmanın ardından netlik kazanacak. İki futbolcunun maça yetiştirilmesi için sağlık ekipleri yoğun mesai harcıyor.

GÖZTEPE İLE SİVASSPOR ARASINDAKİ 10'UNCU RANDEVU

Sivasspor ile Göztepe daha önce 9 kez karşılaştı. Bu maçlarda Göztepe 5 kez kazanırken, Sivasspor 2 kez sahadan galip ayrıldı. İki takım arasındak 2 maç ise berabere sonuçlandı.

Sivasspor 1 - 4 Göztepe

Göztepe 7 - 0 Sivasspor

Sivasspor 2 - 2 Göztepe

Göztepe 4 - 3 Sivasspor

Sivasspor 1 - 1 Göztepe

Göztepe 2 - 1 Sivasspor

Sivasspor 0 - 1 Göztepe

Sivasspor 3 - 0 Göztepe

Göztepe 0 - 2 Sivasspor