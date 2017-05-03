Günün transfer haberleri (03.05.2017)

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:33:43 | Güncelleme: 10:45:27
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TALISCA ÇİN'İ İSTEMİYOR Sezon başında Championship takımlarından Wolverhampton'ın teklifini "Alt ligde oynamak istemiyorum" diye reddeden Talisca bu kez de Jorge Mendes'in Çin'den getirdiği 25 milyon Euro'luk teklifi kabul etmedi.
(Fotospor)
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LOCADIA'DAN TRANSFERE YEŞİL IŞIK Siyah-beyazlıların yeni sezon transfer listesindeki isimlerden biri olan forvet oyuncusu Jürgen Locadia, "Mart ayında 3 yıllık yeni bir sözleşme yaptım. Ancak bu tüm kariyerimi PSV'de geçireceğim anlamına da gelmiyor. Yeni bir maceraya her zaman hazırım. Farklı sistemlerde çok başarılı olabilirim diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
(Fotomaç)
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TAİSON İÇİN YARIŞ KIZIŞTI Süper Lig'de sezon bitmeden takımlar yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Bunlar arasında şampiyonluk yarışını sürdüren ve liderliğini koruyan Beşiktaş ve hafta sonu Vodafone Arena deplasmanına konuk olacak olan Fenerbahçe de yer alıyor.
(Fanatik)
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UJFALUSI, BONY İÇİN DEVREDE Bir dönem Galatasaray'da forma giyen daha sonra da sportif direktörlük yapan Thomas Ujfalusi, Bony transferinde aracı oldu. Menajer Dalibor Lacina'ya bazı oyuncuların transferi konusunda danışmanlık yapan Ujfalusi, Cenk Ergün'le vatandaşını yaklaşık 10 gün önce bir araya getirdi.
(Fotospor)
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BURSASPOR, TUDOR İÇİN PUSUDA Galatasaray'da geleceği tartışılan Igor Tudor'a sürpriz bir talip çıktı. 5-0 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından teknik direktör Mutlu Topçu istifasini verirken, Bursaspor yönetimi hoca arayışına girdi. Bursa'nın gözdeleri arasında Tudor'un da olduğu ve sezon sonunda teklif yapacağı öğrenildi.
(Fotomaç)
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TRABZONSPOR'DA GÜNDEM KRZYSZTOF PİATEK Son milli maç arasında Ersun Yanal, Güney Amerika'nın yolunu tutarken yardımcısı Volkan Kazak ise özellikle Doğu Avrupa ülkelerinde oyuncu takip etmişti. Volkan Kazak'ın "işte bu" dediği oyunculardan birisi de Polonya U-21 milli takımının golcüsü Krzysztof Piatek'ti. Piatek'i izleyen Yanal'ın iyi izlenimlerle ayrıldığı bildirildi. (Fotospor)
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SÜPER LİG'DE DEV TAKAS 50. yılında şampiyonluk kadrosu kurmak için düğmeye basan Trabzonspor, devre arasında renklerine bağlayıp inanılmaz verim aldığı Olcay Şahan’ın ardından 2 Beşiktaşlı oyuncuya daha göz koydu.
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Beşiktaş, Tolgay Arslan ve Gökhan Töre'ye talip olan Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı ve bir miktar para istedi.
(Fanatik)
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Calciomercato'nun haberine göre; Marsilya'nın futbol direktörü Andoni Zubizarreta, Kjaer için önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelmesi beklenen Zubizarreta'nın F.Bahçe'ye 10 milyon euro'luk bir teklif yapacağı belirtildi.
(Fotomaç)
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LENS'İN TERCİHİ PSV Sunderland'in küme düşmesinden sonra gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği merak konusu olan Jeremain Lens, "Geriye dönmek zorunda kalmak istemem. Kulüpten ayrılmak için artık bir adım uzaktayım. Van der Vaary dönebilir ama benim acelem yok. Ajax için oynamak durumunda kalırsam ekstra birşeyler yapmak isterim. Dönüşüm için Ajax ve PSV devrede olursa ben PSV'yi tercih ederim" sözlerini kullandı. (Fotospor)
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GALATASARAY, BALOTELLI'NİN PEŞİNDE Galatasaray’da Mario Balotelli seferberliği...
Sarı- Kırmızılılar’ın transfer gündeminde 1 numaraya yerleşen 26 yaşındaki futbolcunun menaceri Mino Raiola ile Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün’ün, son Avrupa seferinde bir araya geldiği öğrenildi. (Fanatik)
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NATCHO ISRARI Trabzonspor'un transferdeki öncelikli hedefleri arasında yer alan Sırp orta saha Zoran Tosic ile Çerkez asıllı İsrailli orta saha Bibras Natcho için girişimler devam ediyor.
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Teknik direktör Ersun Yanal'ın Natcho için, "Gelecek sezon için kurulacak kadronun çok önemli bir parçası olacaktır. Hem tecrübesi hem kalitesiyle bize çok şey katar" dediği öğrenildi.
(Fotomaç)
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GALATASARAY'IN GÖZÜ NASRİ'DE
İspanyol Estadio Deportivo gazetesi, Samir Nasri için ilk talibin Galatasaray olduğunu yazdı
(Fotospor)
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VALENCIA, EMRE AKBABA'YI İZLİYOR İspanyol devi Valencia, bu sezon dikkatleri üzerine çeken Emre Akbaba'yı takibe aldı. İddiaya göre Valencia'nın şef scout'u, Alanyaspor'un deplasmanda oynadığı Kayserispor maçını bizzat izledi ve Emre Akbaba'ya dair notlar aldı. Valencia'nın sezon sonuna kadar Emre'yi izleyeceği ve hazırlanacak rapor doğrultusunda sezon sonu Alanyaspor'un kapısını çalacağı öne sürüldü.