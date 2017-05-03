GALATASARAY HABERLERİ
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Günün transfer haberleri (03.05.2017)

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:33:43

  • 1 Günün transfer haberleri (03.05.2017)
    1 | 15

    TALISCA ÇİN'İ İSTEMİYOR
    Sezon başında Championship takımlarından Wolverhampton'ın teklifini "Alt ligde oynamak istemiyorum" diye reddeden Talisca bu kez de Jorge Mendes'in Çin'den getirdiği 25 milyon Euro'luk teklifi kabul etmedi.

    (Fotospor)

  • 2 Günün transfer haberleri (03.05.2017)
    2 | 15

    LOCADIA'DAN TRANSFERE YEŞİL IŞIK
    Siyah-beyazlıların yeni sezon transfer listesindeki isimlerden biri olan forvet oyuncusu Jürgen Locadia, "Mart ayında 3 yıllık yeni bir sözleşme yaptım. Ancak bu tüm kariyerimi PSV'de geçireceğim anlamına da gelmiyor. Yeni bir maceraya her zaman hazırım. Farklı sistemlerde çok başarılı olabilirim diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

    (Fotomaç)

  • 3 Günün transfer haberleri (03.05.2017)
    3 | 15

    TAİSON İÇİN YARIŞ KIZIŞTI
    Süper Lig'de sezon bitmeden takımlar yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Bunlar arasında şampiyonluk yarışını sürdüren ve liderliğini koruyan Beşiktaş ve hafta sonu Vodafone Arena deplasmanına konuk olacak olan Fenerbahçe de yer alıyor.

    (Fanatik)

  • 4 Günün transfer haberleri (03.05.2017)
    4 | 15

    UJFALUSI, BONY İÇİN DEVREDE
    Bir dönem Galatasaray'da forma giyen daha sonra da sportif direktörlük yapan Thomas Ujfalusi, Bony transferinde aracı oldu. Menajer Dalibor Lacina'ya bazı oyuncuların transferi konusunda danışmanlık yapan Ujfalusi, Cenk Ergün'le vatandaşını yaklaşık 10 gün önce bir araya getirdi.

    (Fotospor)

  • 5 Günün transfer haberleri (03.05.2017)
    5 | 15

    BURSASPOR, TUDOR İÇİN PUSUDA
    Galatasaray'da geleceği tartışılan Igor Tudor'a sürpriz bir talip çıktı. 5-0 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından teknik direktör Mutlu Topçu istifasini verirken, Bursaspor yönetimi hoca arayışına girdi. Bursa'nın gözdeleri arasında Tudor'un da olduğu ve sezon sonunda teklif yapacağı öğrenildi.

    (Fotomaç)

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