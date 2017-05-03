Günün transfer haberleri (03.05.2017)

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LENS'İN TERCİHİ PSV

Sunderland'in küme düşmesinden sonra gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği merak konusu olan Jeremain Lens, "Geriye dönmek zorunda kalmak istemem. Kulüpten ayrılmak için artık bir adım uzaktayım. Van der Vaary dönebilir ama benim acelem yok. Ajax için oynamak durumunda kalırsam ekstra birşeyler yapmak isterim. Dönüşüm için Ajax ve PSV devrede olursa ben PSV'yi tercih ederim" sözlerini kullandı.

(Fotospor)