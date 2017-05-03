TFF 1'inci Lig'in 31'inci hafta karşılaşmasında küme hattındaki Bandırmaspor, lider Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Süper Lig'e şampiyon olarak yükselmek isteyen Yeni Malatyaspor'da da, lige tutunmaya çalışan Bandırmaspor'da da hedef 3 puan. Peki, Bandırmaspor - Evkur Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın tüm detayları...

BANDIRMASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Ligde zor günler geçiren ve 28 puanla küme hattının içinde bulunan Bandırmaspor, kazanmaktan başka çaresinin olmadığı kritik karşılaşmada lider Yeni Malatyaspor'la karşılaşıyor. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada taraftarının da desteğini arkasına alacak olan Bandırmaspor'a galibiyetten başka sonuç yaramıyor. Ligde son 4 haftaya girilirken umudunu sürdürmek ve ateş hattından kurtulmanın hesaplarını yapan Bandırmaspor'da taraftar ve camia kenetlenmiş durumda. Yeni Malatyaspor'da ise artık şampiyonluk şarkıları söylenmeye başlandı. Maç eksiğine rağmen Eskişehirspor'un 2 puan önünde lider bulunan Evkur Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz, futbolcularını rehavete kapılmama konusunda uyarıyor. Aradaki puan farkını koruyarak son 3 haftaya girmek isteyen Yeni Malatyaspor'da da hedef rakibini mağlup ederek yoluna dolu dizgin devam etmek. Zorlu Bandırmaspor - Evkur Yeni Malatyaspor maçı 3 Mayıs 2017 Çarşamba günü (bugün) saat 16.00'da başlayacak. Zorlu karşılaşma TRT Avaz'dan canlı yayınlanacak.

İRFAN BUZ, YİĞİTCAN VE EREN'E İLK 11'DE ŞANS VERECEK

Buz'un Bandırmaspor karşısında cezası nedeniyle oynayamayacak olan Murat Akça'nın yerine savunmada Yiğitcan Erdoğan'a, sakat olan Ayite'nin yerine ise forvette Eren Tozlu'ya ilk on birde şans vermesi bekleniyor.

Bandırmaspor ile Evkur Yeni Malatyaspor TFF 1. Lig'in ilk yarısında 14. haftada Malatya'da karşılaşmış, maçı Bandırmaspor Atabey Çiçek'in ayağından bulduğu golle 1-0 kazanmıştı.

İRFAN BUZ: MAÇLARIMIZI KAZANMAK ZORUNDAYIZ

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, "İşimiz kolay değil ama biz de bir hedef doğrultusunda maçlarımızı kazanmak zorundayız" dedi.

TFF 1.Lig'in lideri Evkur Yeni Malatyaspor, Çarşamba günü deplasmanda Bandırmaspor ile oynayacağı maç için Balıkesir'e gitti. Haftayı Göztepe galibiyetiyle kapatıp, en yakın takipçisiyle arasındaki 5 puanlık farkı koruyan Evkur Yeni Malatyaspor, Bandırma deplasmanına 3 puan için gitti.

Sarı-kırmızılılarda sarı kart cezalısı Murat Akça'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Jonathan Ayite ve sol kanat oyuncusu Ferhat Kiraz 18 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi. Hava yoluyla Elazığ'dan İstanbul'a oradan da karayoluyla Balıkesir'e geçecek olan Malatya ekibinde hareket öncesi açıklamalarda bulunan Teknik Direktör İrfan Buz, ligin henüz bitmediğini ve her maça aynı ciddiyetle çıkma geleneklerini bu maçta da devam ettireceklerini kaydetti.





"O MAÇ BİTTİ, GERİDE KALDI"

Göztepe önünde etkili ve net bir oyun ortaya koyduklarını kaydeden Buz, "Göztepe maçı öncesi hep, güçlü takımlara karşı galip gelemediğimiz yönünde bir algı vardı. Bunun yanlış olduğunu söylüyorum, çünkü bu ligde güçlü, güçsüz takım ayrımı yapmak doğru değil. Sonuç itibariyle kazandık ve çok mutluyuz. Şimdi o maç bitti ve geride kaldı. Karşımızda can havliyle karşımıza çıkacak bir Bandırma takımı var. İşimiz kolay değil ama biz de bir hedef doğrultusunda maçlarımızı kazanmak zorundayız. İnanıyorum ki oradan 3 puanla döneceğiz. Henüz lig bitmedi. Konuşmak için erken. Kalan 4 haftada neyin ne olacağı belli olmaz. Biz de maçlarımıza bu bilinçle çıkıyoruz" dedi.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 7'NCİ KARŞILAŞMA

İki takım arasında oynanan 6 karşılaşmanın 3'ünü Bandırmaspor, 3'ünü de Yeni Malatyaspor kazandı. İki takım arasında iligin ilk yarısında oynanan maçı ise deplasmanda Bandırmaspor 1-0'lık skorla kazanmayı bildi.

Bandırmaspor 3 - 0 Yeni Malatya

Yeni Malatya 1 - 0 Bandırmaspor

Bandırmaspor 3 - 0 Yeni Malatya

Yeni Malatya 3 - 2 Bandırmaspor

Yeni Malatya 2 - 1 Bandırmaspor

Yeni Malatya 0 - 1 Bandırmaspor